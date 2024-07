AKO VAM RUS NA ULICI KAŽE OVO, NE ZBUNJUJTE SE! TO JE NJIHOVA TRADICIJA: Ruskinja Aljona došla u Srbiju pa se iznenadila (VIDEO)

U Srbiji kada neko kine kažemo "Nazdravlje", a Rusi kažu "Budi zdrav", mada Rusi čak i strancima na ulici ako kinu kažu to i to je kod njih sasvim normalno.

Nedavno je Ruskinja Aljona koja živi u Srbiji jednom momku na ulici rekla "Nazdravlje", a on je ostao zbunjen.

- Primetila sam jednu stvar koju u Rusiji uvek rade, a u Srbiji mislim ne. Ćao svima, ja sam Aljona Ruskinja sam i učim srpski jezik. Svaki put kada neko u Rusiji kine, mi kažemo: "Budi zdrav". Tako kažemo porodici, prijateljima, kolegama i tako dalje. Ali i na ulici se može desiti i mi isto kažemo "Budi zdrav" - navela je Aljona u jednom od svojih videa na Tiktoku.

Objasnila je i da ako neko kine dva puta zaredom u Rusiji kažu "Budi zdrav, rasti boljšoj" (Budi zdrav, veliki porastao).

- Primetila sam da vi nemate takvu naviku i svaki put kada neko pred mene kine u Srbiji, želim da kažem "Budi zdrav". Jednom sam rekla muškarcu na ulici "Nazdravlje", ali on se nasmejao i bio malo zbunjen. Ne znam, možda to nije tačna reč. Rekli su mi da postoji neki izraz koji je povezan sa mačkom, ali nisam zapamtila, napišite u komentarima. Ovo je vrlo zanimljivo zapažanjanje. Htela sam da kažem ako neki Rus kaže vam kada kinete "Budi zdrav", ne zbunjujte se, to je samo naša tradicija - navela je ona.

Mnogi su u komentarima potvrdili da se u Srbiji govori "Nazdravlje!".

- Kažemo i: "Pis maco" - navodi se u jednom od komentara.

