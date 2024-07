OGLASILA SE I MAJKA POKOJNE KIKE NAKON NOVOG SKANDALA BAKE PRASETA: Neko mora da mu stane na rep i zaustavi njegovo IŽIVLJAVANJE!

Nakon najnovijeg skandala jutjubera Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prasa, za Kurir se oglasila i Nataša Đukić, majka pokojne Kristine Kike Đukić, koja je izvršila samoubistvo u decembru 2021. godine.

Upravo njena ćerka je bila izložena sajber nasilju zbog Bake Praseta, koji joj je napisao i uvredljivu pesmu.

Kikina majka Nataša Đukić rekla je za Kurir da će Bogdan uvek da vređa, te da neko mora da mu stane na rep.

- Videla sam se jednom s njim nakon Kikine smrti. Bio je fer i korektan. Pokušala sam da nađem opravdanja za ta njegova iživljavanja. Očigledno je to jače od njega i okružen je takvim ljudima. Ako njegov otac, koji je svešteno lice, nije uspeo da ga ukroti, pa ko će onda? Ne znam kako bih ga opisala... Kad sam htela da ga prijavim, Kika mi je rekla: "Pusti ga, shvatiće ljudi vremenom kakav je." Na kraju su se pomirili, on je čak tražio i da rade zajedno, ali je ona odbila - navela je Nataša.

Nataša i Kika foto: Printscreen/Instagram

Savetuje svakog ko trpi nasilje da se najpre poveri roditeljima:

- Niko ne može da razume bolje od roditelja, a roditelji automatski da se obrate policiji. Nikako ne držati u sebi, a ne treba se ni upuštati u raspravu. Nikako se ne povlačiti u sebe i doći u situaciju da neko izvrši samoubistvo...

Podsetimo, Bogdan Ilić je posle Kikine smrti tvrdio da su se pomirili, ali da, eto, nije to objavio i da mu je žao.

- Naravno da joj je bilo loše, da je dobijala više hejta kad sam ja nju prozivao, naravno da sam pomišljao na to je l' moguće da je zbog toga što sam ja pričao, ali mnogo je bolje da ispadnete ljudi kojima je žao i koji želite mene da osudite, ali ovo nema veze sa internet nasiljem. Je l' vi mislite da meni nije krivo zbog svega, je l' mislite da se ja ne osećam delimično odgovornim za to, da nisam pomislio na to... - govorio je tada, ali sada demantuje sam sebe.

Podsetimo, devojke koje su pružile podršku Ilićevoj bivšoj devojci Anji Bla, dobile su salvu gnusnih uvreda u njegovom lajvu.

Iako je posle Kikine smrti u tom lajvu plakao i govorio da mu je žao, ovo što sada čini ukazuje na to da se Ilić nije istinski pokajao za izrečene uvrede.

Bonus video:

04:53 BAKA PRASE SUOČEN SA JAVNOM OSUDOM! Psiholog otkriva sve o digitalnom nasilju