DRAGOJE PROŠAO KROZ PAKAO PRILIKOM POVRATKA IZ GRČKE: Policajac me ubeđivao da sam koristio telefon, za to vreme druga ekipa je...

Mnogi građani Srbije letuju u Grčkoj, a nažalost neki od njih dožive i određene neprijatne situacije.

Tako je jednom čoveku iz Srbije po imenu Dragoje preselo letovanje na ovoj destinaciji.

- Ovaj put smo se lepo proveli ali do trenutka povratka, kada nam se desila neverovatna stvar koju želim da podelim sa svima. Zbog procesa koji se vodi neću davati sve detalje, jer ne smem, ali mislim da će biti dovoljno da shvatite šta se dešava i da budete upozoreni - počeo je priču Dragoje, a sve je objavio na Fejsbuk grupi "Grčka Info".

Putovali su automobilom i sve je bilo odlično do trenutka zaustavljanja grčke policije, bez kako tvrdi, ikakvog očiglednog razloga.

- Nije problem, redovna kontrola, dao sam dokumenta i kaže policajac da me je zaustavio zbog koriščenja mobilnog u vožnji. Kako je auto nov i ima Air Play, pokažem mu da je telefon priključen na sistem i da sigurno nisam koristio telefon na način da ga držim u ruci jer za to nema potrebe. On tu počinje da biva nervozan, kaže nam da izađemo iz auta i odvede nas bukvalno iza ugla gde kreće natezanje - naveo je on.

Kaže da to trajalo 10 minuta i da nakon toga kreće zaplet.

- On insistira da piše kaznu za mobilni, ali tvrdi kako nisam bio vezan, što je laž. Na kraju mu ja kažem da piše šta god želi jer ne mogu da se natežem, to je negde ukupno 450 eura, platićemo samo da nastavimo. Međutim, nema plaćanja njima nego mora da se ode u najbližu poštu. Ok, krenem do kola da uzmem šta mi sve treba i sačeka me iznenađenje, nema tablica na kolima i stoji kazna. Dok smo se mi natezali, neka druga ekipa je prošla i napisala kaznu za nepropisno parkiranje. Policajac koji nas je zaustavio je u fazonu nemam ja pojma. Ok, to je 80 eura, hajde da platimo sve, kaže on gde je pošta, odemo, platimo, da ne ulazim u detalje i kažu nam da odemo sa dokazom u stanicu - priseća se Dragoje.

U policiji saznaje da mogu da drže dozvolu do 15 dana, tačnije da ne moraju odmah da je vrate.

- Mi ne znamo šta da radimo, auto je parkiran nepropisno, ne možemo da ga vozimo, nemamo gde ako nam ne vrate tablice. Snađemo se uz pomoć lokalaca, oni nas upute, nađemo hotel i od tada nastaje haos jer ne znamo apsolutno ništa o tome kada će nam vratiti tablice. Zovemo advokata da se angažuje, međutim i on kaže da nema tu mnogo šta da se uradi. Preko poznanika i prijatelja dolazimo do nekih visoko pozicioniranih ljudi u Grčkoj a sve u cilju da nam se u relativnoj zabiti smiluju lokalni policajci i daju tablice nazad. 8 dana je bilo potrebno da se to desi. Ukupan trošak je par hiljada eura, da ne pominjem izgubljenu dobit jer nismo mogli da radimo - ogorčen je on.

On sumnja da je u pitanju bio uigran tim, a sve zato što vozi luksuzan automobil.

- Prešli smo Grčku uzduž kada smo dolazili, nula problema. Ali uvek se negde nađe neki kompleksaš kome smetaju ljudi koji imaju više od njega. U toku procesa smo čuli da ovo rade ne samo ljudima koji voze dobre automobile, iako im je to glavan meta, već i random strancima. Tako da pazite se, ako vozite neki bolji auto može da se desi da vas samo zbog toga maltretiraju plus da vas izrade i da platite dodatne troškove - naveo je Dragoje.

Napisao je i da je podneo tužbu protiv policajca i da je proces u toku.

