"ISEĆI ĆEMO TE NA KOMADE, UMRI!" Jeziva ispovest popularnog jutjubera za Kurir: Dobijao sam pretnje smrću, PRETILI SU I PORODICI

U Srbiji društvene mreže još uvek nisu kanalisane u zakonske okvire, zbog čega su zloupotrebe i nasilje, prečesti.

O ovoj temi razgovarali su gosti emisije "Puls Srbije": Zoran Pašalić, zaštitnik građana, i Stefan Pavlović Cale, jutjuber.

Zoran Pašalić naglasio je važnost regulacije društvenih mreža:

- Društvena mreža je deo javnog prostora. Sve ono što se dešava na ulici, može da se desi na društvenim mrežama. Ponašanja koja dovode do toga da neko bude uvređen ili povređen moraju biti sankcionisana. Zato smo dali predlog izmeni dopuna zakona o javnom redu i miru, gde sve ono što važi za javni prostor, mora biti kažnjivo i na društvenim mrežama.

foto: Kurir televizija

Stefan Pavlović Cale, popularni jutjuber, podelio je svoje iskustvo sa sajber nasiljem.

- Ja sam želeo da budem javna ličnost i logično je da ljudi komentarišu moj sadržaj. U početku je bilo puno negativnih komentara, ali naučio sam da se nosim sa tim. Međutim, društvene mreže predstavljaju da je sve glamur i sjaj, što nije istina. Ljudi misle da je nama uvek lepo, a onda uzmu i komentarišu, vređaju, čak i prete - rekao je.

foto: Kurir televizija

Stefan je istakao neke od najtežih komentara koje je dobio:

- Pretnje su ozbiljne, tipa 'raspadni se od raka', 'umri', 'iseći ćemo te na komade'. To su svakodnevni komentari. Njima smeta što sam iz malog grada uspeo da doguram daleko. Prate me zato što sam surovo iskren. Sada odgovaram onima koji me vređaju, bez obzira na njihovu starost - otkrio je jutjuber.

Na pitanje da li je prijavio pretnje policiji, Stefan je rekao:

- Jesam, ali odgovor je bio da oni tu ne mogu ništa, da moram čekati da lociraju te osobe jer su uglavnom anonimne. U početku, kada sam došao u Beograd, bilo je strašno. Dobijao sam pretnje smrću, pretili su i mojoj porodici. Ne shvatam šta je toliko kod ljudi čudno da im ja izazovem takvu mržnju. Bavim se komedijom, nikada nisam nikoga ponižavao da bih sebe uzdigao.

Pašalić je naglasio važnost uređenja zakonskih okvira za društvene mreže:

- Moramo da uredimo taj prostor. Dali smo predlog koji smatramo da će biti prihvaćen. To je tek početak. Krivična dela već postoje, ali izrađuju se izmene i dopune zakona kako bi se postigao bolji efekat.

Stefan je takođe govorio o problemima koje TikTok donosi:

- Deci je apsolutno sve dozvoljeno na TikToku. Strašno je šta ljudi tamo rade. Mislim da bi trebalo zabraniti maloletnoj deci da koriste TikTok. Mlađoj deci koja me prate odmah blokiram. Deca na mrežama pokupe vulgarno ponašanje i misle da su face ako vređaju druge - istakao je.

