OVO SU LOKALI NA ADI SA LOŠOM HIGIJENOM: Nekima inspektori zabranili da služe hranu jer ugrožavaju zdravlje ljudi, pljušte kazne

Čak 74 odsto kafića na beogradskom kupalištu Ada Ciganlija ima spornu higijenu prostorija, opreme, uređaja i zaposlenih! Od ukupno 46 ugostiteljskih objekata 34 ima sanitarno higijenske nedostatke, pokazao je izveštaj sanitarne inspekcije Ministarstva zdravlja, koja je nesavesnim ugostiteljima izdala 31 prekršajni nalog, podnela četiri zahteva sudiji za prekršaje, a jednom objektu zabranjeno je da priprema hranu "zbog toga što postoje higijenski nedostaci koji bitno mogu da ugroze zdravlje ljudi".

Početkom jula sprovedena je kontrola kafića, restorana i objekata koji prodaju brzu hranu na Adi, a nalazi su pokazali da većina njih ima nedostatke u radu. Veliki broj odraslih građana, ali i dece ovih dana spas od letnjih žega i sparina traži upravo na ovom kupalištu gde se rashlađuju u vodi ili uz iće i piće koje kupuju najviše u objektima na obali.

Pored toga što posetioci papreno plaćaju hranu i piće u riziku su i da ugroze zdravlje jer su sanitarni inspektori utvrdili da većina ovih objekata ima nepravilnosti u radu.

foto: Marko Karović

Akcijska kontrola

- Zbog povećanih spoljnih temperatura i porasta broja posetilaca u periodu od 4. do 7. jula na javnom rečnom kupalištu Ada Ciganlija u Beogradu vršena je akcijska kontrola objekata pod sanitarnim nadzorom. Izvršen je inspekcijski nadzor u 46 ugostiteljskih objekata i upravnoj zgradi JK "Ada Ciganlija". U 34 objekta su utvrđeni sanitarno higijenski nedostaci koji se odnose na prostorije, opremu, uređaje i na zaposlena lica - navodi se u izveštaju inspekcije i dodaje:

foto: Marko Karović

- Doneto je 19 rešenja za otklanjanje nedostataka od kojih 14 za sanitarno higijenske nedostatke i pet zaposlenim licima. Izrečena je zabrana rada za pet lica koji su zatečeni bez obaveznih zdravstvenih pregleda, i šest naloženih mera zapisnikom za obezbeđivanje propisane radne odeće. Izdat je 31 prekršajni nalog, ukupnog iznosa 155.000 dinara i podneto četiri zahteva sudiji za prekršaje. Doneto je jedno rešenje zabrane upotrebe prostorija, opreme i uređaja, zbog sanitarno higijenskih nedostataka. U akcijskoj kontroli učestvovalo je pet sanitarnih inspektora.

Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije kaže za Kurir da često dobijaju prigovore građana koji posećuju kupalište i sumnjaju u kvalitet hrane.

foto: Privatna arhiva

Povećan rizik

- Čini se da cene nikad nisu bile veće nego ove sezone. Imamo dosta prigovora što se tiče samih cena i da li neko radi na kontroli istih kao i da kvalitet hrane i usluge nije na nivou cene jer ovi iznosi ne opravdavaju taj kvalitet. Pohvalno je što su nadležni organi izašli na teren i utvrdili ove sanitarne propuste, ali verujem da tu ima i drugih propusta samo je potrebno pojačati i tu vrstu nadzora. Treba sankcionisati nesavesne pružaoce usluga.

Branka Mirković, nutricionista, naglašava i da hrana koja se prodaje u otvorenim objektima na kupalištima veoma opasna.

foto: Tamara Trajković

Lista ugostitelja sa higijenskim nedostacima UR Fast Fud Lana - prekršajni nalog 5.000 dinara

Ritual kafe - prekršajni nalog 2x5.000 dinara

Paralela trade solutions - prekršajni nalog 5.000 dinara

Makondo GGM - naloženo higijensko krečenje kuhinjske prostorije i prekršajni nalog 5.000 dinara

Libolo - naloženo higijensko krečenje kuhinjske postorije i pomoćnih prostorija, obezbeđivanje bele radne uniforme i prekršajni nalog 5.000 dinara

Brza hrana Milica - naloženo higijensko krečenje prostorije

Bonita beach longue - uočeni higijenski nedostaci i rad lica bez obavljenog zdravstevnog pregleda, zabrana obavljanja delatnosti licu, prekršajni nalog 5.000 dinara i zahtev sudiji za pokretanje prekršajnog postupka

Like a shine - prekršajni nalog od 5.000 dinara

Klub Shuma - naloženo krečenje magacina, zamena radne površine, sanacija opreme, zahtev sudiji za pokretanje prekršajnog postupka

The cheese vagon - rad bez obavljenog zdravstvenog pregleda dva lica, zabrana obavljanja delatnosti licu i zahtev sudiji za pokretanje prekršajnog postupka

UR fast fud Ada - prekršajni nalog 5.000 dinara

Sunset 1999 - obezbediti belu radnu uniformu za kuhinjske radnike, prekršajni nalog 5.000 dinara

Vanila Since 2009 - prekršajni nalog 5.000 dinara

Paralela tride solutions - prekršajni nalog 5.000 dinara

Akva ski - prekršajni nalog 5.000 dinara

Ilago - prekršajni nalog 5.000 dinara

SUR Verige - prekršajni nalog 5.000 dinara

Bakara UR Kafanada - prekršajni nalog 5.000 dinara

UR Pikaso plus - prekršajni nalog 2x5.000 dinara

Barel grupa - prekršajni nalog 5.000 dinara

Bibulus - naloženo saniranje oštećenja poda radnih površina kuhinjskih elemenata, prekršajni nalog 2x5.000 dinara

Ugostiteljski objekat Hlad - higijenski nedostaci, rad bez obavljenog zdravstvenog pregleda, zabrana korišćenja prostora opreme uređaja, pribora za pripremu, termičku obradu hrane zbog toga što postoje higijenski nedostaci koji bitno mogu da ugroze zdravlje ljudi, zabrana rada dva lica, prekršajni nalog 5.000 dinara, zahtev sudiji za pokretanje prekršajnog postupka

KG Fast fud - obezbeđivanje adekvatne radne površine od materijala pogodnog za higijensko održavanje za pripremanje hrane

SUTR "Na kraj sveta" - naloženo saniranje oštećenja poda, oštećenja radnih površina, kuhinjskih elemenata, obezbediti belu radnu uniformu, prekršajni nalog 2x5.000 dinara

Art režiser - naloženo obezbeđivanje adekvatne radne površine

Pajper 2 - naloženo higijensko krečenje i zamena radne površine

Nepenthes - naloženo obezbeđivanje adekvatne radne površine, prekršajni nalog 5.000 dinara

La Comedia - obezbeđivanje adekvatne radne površine, obezbediti bele uniforme, prekršajni nalog 2x5.000 dinara

Kolpa 17 - higijenski nedostaci, sanitarno tehnički nedostaci

Vikendica - higijenski nedostaci, sanitarno tehnički nedostaci

Dezo - naloženo saniranje oštećenja poda, oštećenja radnih površina kuhinjskih elemenata, obezbediti belu uniformu, prekršajni nalog 2x5.000 dinara

Del mar 03 - naloženo obezbeđivanje adekvatne radne površine i bela radna uniforma, prekršajni nalog 5.000 dinara

Tropical heat - naloženo obezbeđivanje adekvatne radne površine i bela radna uniforma, prekršajni nalog 5.000 dinara

Dositej Ada - higijenski nedostaci, sanitarno tehnički nedostaci *Izveštaj sanitarne inspekcije

- Neadekvatno držanje hrane, nehigijena, izlaganje namirnica visokim temperaturama može da dovede do razmnožavanja bakterija i ta hrana se ocenjuje kao hrana povećanog rizika zato se uopšte ne preporučuje jer može doći do ozbiljnog trovanja. To su uglavnom letnja trovanja gde može doći i do složene kliničke slike. Čak se ne preporučuje ni upotreba sladoleda koji su izloženi temperaturama jer su mlečni proizvodi i mleveno meso podložni kvarenju. Hranu na kupalištima treba poneti od kuće i to nešto suvo, a ne kupovati u objektima na otvorenom.