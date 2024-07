POSLEDICE VRUĆINE MOGU BITI GORE NEGO ŠTO SMO MISLILI Evo kako temperature utiču na organizam: Mogu biti fatalne

Vreli dani stigli su u Srbiju još početkom jula, a sudeći prema najavi meteorologa, uz tropske noći zadržaće se do kraja meseca i nastaviti u avgustu, kad se prognozira da će biti do čak 24 dana s temperaturama preko 30 stepeni. Lekari upozoravaju da paklene vrućine mogu da dovedu do toplotnog udara, koji može oštetiti mozak!

Toplotni talas ne napušta Srbiju, temperature su i zvanično dostigle 40. podelak na Celzijusovoj skali, a noću se ne spuštaju ispod 25 stepeni u urbanim sredinama. Iako se najavljuje manji pad temperature, do pet stepeni, uz letnji pljusak s grmljavinom, stručnjaci ovo vreme ocenjuju opasnim po zdravlje. Dr Biserka Obradović kaže za Kurir da visoka temperatura pogađa sve ljude, a najviše malu decu, hronične bolesnike i meteoropate.

foto: Shutterstock

- Naš organizam se bori protiv visoke temperature tako što se šire krvni sudovi, preznojavamo se, gubimo veliku količinu tečnosti, dolazi do pada krvnog pritiska. Osobe koje inače imaju nizak krvni pritisak naročito su pogođene jer dolazi do glavobolje, vrtoglavice, nesvestice i kolapsa. Deca do druge godine života uopšte ne bi trebalo da budu napolju po ovim temperaturama jer nemaju izgrađen termoregulacioni sistem, ne znaju da se bore protiv visoke temperature i kod njih se javlja ospa i iscrpljenost. Ukoliko smo više izloženi ovim vrućinama, može doći do iscrpljivanja i toplotnog udara - ističe dr Obradović i dodaje:

- To je stanje kad organizam prestaje da reguliše temperaturu tela. Kad za deset do 15 minuta temperatura naraste do 41 stepen, dolazi do ubrzanog rada srca i frekvencije mogu da idu od 160 do 180 otkucaja u minutu, javlja se otežano plitko disanje, konfuzija, koža je topla i suva jer prestaje znojenje, dolazi do malaksalosti, vrtoglavice, mučnine, povraćanja i može se završiti kolapsom, a ako se ne ukaže prva pomoć, ishod može biti čak i fatalan.

foto: Kurir tv

Dr Obradović naglašava i da tokom toplotnog udara može doći do oštećenja organa.

- Može se oštetiti mozak neurološki, a tu se nalaze svi centri i ako dođe do njihovog oštećenja, može doći do opšteg telesnog debalansa. Kolaps je stanje organizma koje se javlja kao neka vrsta reakcije pre nego što dođe do toplotnog udara čak i u zatvorenim prostorima. Ako dođe do toplotnog udara i ne reaguje se na vreme, mogu ostati i dugotrajne posledice, poput oštećenja mozga, U zavisnosti od toga koji deo je pogođen, može doći do epinapada i da osoba kasnije trajno ostane sa epilepsijom.

foto: Marko Karović

I dr Siniša Pavlović, kardiolog, kaže da toplotni udar predstavlja reakciju celog organizma na ekstremne uslove okoline.

Temperature za naredna pet dana Četvrtak Petak Subota Nedelja Ponedeljak

Minimalna temperatura 24 23 23 22 23

Maksimalna temperatura 34 35 33 33 32 * RHMZ

foto: Shutterstock

- Sve što utiče na centralni nervni sistem ima uticaj i na rad srca, koje reaguje ubrzanim pulsom, i kod osoba koje inače imaju prebačaje srčanog ritma može doći do problema. Nikako ne smemo da dozvolimo da dođemo u tu situaciju, koja može biti ozbiljna ukoliko se ne reaguje na vreme. Vreme je takvo kakvo jeste i mi nemamo izbora, moramo da se pripremimo i zaštitimo.

