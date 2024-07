OČEKUJU SE INTENZIVNI PLJUSKOVI SA GRADOM I JAKIM VETROM! U Srbiji slabi toplotni talas, evo šta nas čeka narednih dana

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano, a na planinama se sredinom dana očekuje oblačno vreme sa pljuskovima i grmljavinom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U brdsko - planinskim predelima lokalno će biti izraženiji grad i jak ili olujni vetar. Jutarnja temperatura biće od 17 stepeni do 24, a najviša dnevna od 34 do 37 stepeni.

U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 22 stepena do 24, a najviša dnevna oko 36 stepeni.

Upozorenje za područje Srbije na grmljavinske nepogode

"Plјuskovi i grmlјavine koji se na području Srbije očekuju u narednom periodu lokalno će biti intenzivniji i praćeni gradom, jakim ili olujnim vetrom. Za konkretne lokacije izdavaćemo hitna upozorenja od jedan do dva časa unapred", navodi se u upozorenju RHMZ.

Slabljenje intenztiteta toplotnog talasa

Maksimalna temperatura danas od 34 do 37, a zatim od subote manji pad temperature pa se najviše dnevna temperatura očekuje u intervalu od 30 do 34 stepena. U većim urbanim sredinama i dalјe tropske noći.

U Beogradu i danas, 19. jula, veoma toplo uz maksimalnu temperaturu oko 36 stepeni. Od subote će temperatura biti u padu i kretaće se u intervalu od 30 do 32 stepena, ali se i dalјe očekuju tropske noći.

Upaljen meteo alarm

U celoj Srbiji je na snazi narandžasti meteo alarm zbog visoke temperature, ali i zbog grmljavine. Žuto upozorenje upaljeno je u istočnoj, jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji kao i na prostoru KiM zbog kiše.

Narandžasto upozorenje znači da je vreme opasno: Prognozirane su opasne vremenske pojave, a takvog su inteziteta da mogu prouzrokovati materijalnu štetu i biti opasne po ljude i životinje. Treba biti vrlo obazriv, svestan rizika i redovno informisan o detaljima očekivanih meteoroloških uslova. Pratiti savete koje daju nadležne državne službe.

Vreme narednih dana

Subota: Promenljivo oblačno na severu sa sunčanim intervalima, a u ostalom delu zemlje nestabilno sa pojavom pljuskova i grmljavina, koji će biti češći posle podne i uveče i lokalno praćeni gradom i jakim ili olujnim vetrom. Van grmljavinskih razvoja, vetar će biti pretežno slab, promenljiv. Najniža temperatura od 17 do 23, a najviša od 29 do 34 stepena. U

Nedelja: Pretežno sunčano i toplo. Uz lokalni razvoj oblačnosti u brdsko-planinskim predelima istočne i južne Srbije očekuje se retka pojava kratkotrajnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, severni i severoistočni. Najniža temperatura od 16 do 21, a najviša od 28 do 31 stepen. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina, verovatnoća 80%.

Ponedeljak: Promenljivo oblačno i nestabilno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuju i grmljavinske nepogode sa gradom i jakim ili olujnim vetrom. Van grmljavinskih razvoja, vetar će biti slab do umeren, severozapadni. Najniža temperatura od 17 do 22, a najviša od 29 do 32 stepena. Upozorenja: Lokalna pojava grmljavina sa gradom, verovatnoća 80%. Količina padavina ≥ 10 l/m² u periodu do 3h, verovatnoća 80%. Tmax ≥ 32 stepena, verovatnoća 80%.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 23.07. do 27.07.2024.) Promenljivo i nestabilno uz smenu sunčanih intervala i pojave pljuskova sa grmljavinom, koji će lokalno biti izraženiji uz grad i jak ili olujni vetar

