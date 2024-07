"KAO DA SMO BILI U ŠPANIJI, A NE U PETROVCU" Ležaljke do 30€, sladoled 5, a kafa... Beograđani šokirani cenama u Crnoj Gori

Turisti iz Srbije koji ovog leta planiraju da odmor provedu na crnogorskom primorju trebalo bi dobro da napune novčanike jer su cene hrane, pića i ležaljki paprene!

Beograđani koji su prošle sedmice posetili Petrovac kažu da su cene znatno više no ranijih godina, ali da turista ne manjka. Ranijih godina je i u Budvi mogao da se nađe komplet ležalji za 10 evra, međutim, sada je koplet ležaljki na plaži Jaz od 15 do 25 evra.

- U Petrovcu na Lučicama je komplet ležaljki sa suncobranom 30 evra. Što se tiče hrane parče pice košta od tri do četiri evra, palačinka od tri do pet, a sladoled od dva do čak pet evra po kugli - kaže nam Beograđanka S. A. i dodaje:

- Što se tiče cena u restoranima doručak košta oko devet evra, kafa u restoranu pored plaže 2,5 evra, dok obrok za dve odrasle osobe izađe oko 30 evra. Kafa na plaži je skuplja i košta tri evra, a kokteli su papreni i kreću se od devet do 11 evra. Ako ogladnite i želite da pojedete nešto na plaži sa grila za to morate da izdvojite bar deset evra. Skupe su i pice na plaži od 11 do čak 15 evra. Na sve to još ako idete autom morate da platite i parking koji košta 1,5 evra po satu.

Cene u Petrovcu komplet ležaljke plus suncobran 30

pica parče 3-4

palačinka 3-5

sladoled 2-5 kugla *Iznosi su u evrima

Naša sagovornica kaže i da je uglavnom sa dečkom boravila na plaži Jaz gde su cene u suštini iste.

- Ležaljke su od 15 do 25 evra, cene hrane i pića skoro iste. Ovde se plaća wc na plaži oko jedan evro. Sve u svemu uopšte nije jeftino, kao u Španiji da smo bili. U to ne računam smeštaj. Skupo je letovanje u Crnoj Gori pogotovo za porodice koje na odmor idu s decom. Čula sam jednu ženu koja je bila s dvoje dece da su doručak u pekari platili sedam evra, a da su jeli neke pituljice.

