"BITNO DA ZNAJU LEŽALJKU DA NAPLATE 30 EVRA!" Srbi besni zbog stanja WC-a u Petrovcu na moru! Jel ovo moguće?! (VIDEO)

Turisti iz Srbije koji su ove sezone boravili u Crnoj Gori vratili su se razočarani!

Osim visokih cena, žale se i na lošu uslugu, potom neljubaznost zaposlenih, ali i na higijenu.

S obzirom na to da su cene u Crnoj Gori paprene, mnogi turisti smatraju da bi najpre bio red da ulože nešto više novca u higijenu.

Snimak jednog toaleta u Petrovcu na Lučicama zgrozio je mnoge!

- Lučice plaža i 2024. godina. Jel ovo moguće? Turizam - navodi se u opisu video-snimka.

Na snimku koji je objavljen na Tiktoku pod nikom "Nikola992" a koji prikazuje stanje ovog toaleta može se videti da higijena nije na zavidnom nivou, tačnije da WC više liči na štalu.

- A znaju da naplate ležaljke 30 evra - navodi se u jednom od komentara.

Jedan korisnik dodao je da "ne znaju ni šta je ljubaznost", te da ne čudi što sve više Srba ide u Grčku.

Podsetimo, u Petrovcu na Lučicama je komplet ležaljki sa suncobranom 30 evra. Što se tiče hrane parče pice košta od tri do četiri evra, palačinka od tri do pet, a sladoled od dva do čak pet evra po kugli.

