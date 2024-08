POTRESNO! Poznata Srpkinja koja je preživela "Oluju" kao dete, progovorila za Kurir: IZGUBILA SAM OCA, RANE SU I DALJE SVEŽE

Tragični događaji tokom "Oluje" 1995. godine ostavili su neizbrisive ožiljke na srcima mnogih, uključujući i Natašu Drakulić, poznatu srpsku scenaristkinju i književnicu.

U ekskluzivnom intervjuu za jutarnji program, pitali smo je biva li na srcu i duši ikako lakše posle svih ovih godina.

- Iskreno, ne biva lakše - započela je Drakulić, prisetivši se svojih iskustava kao šesnaestogodišnjakinje tokom "Oluje".

- Prošlo je skoro 30 godina, ali rane su još sveže. Meni se sada čini da je možda još teže, kada pomislim koliko su moji roditelji, sada nažalost pokojni, morali da ostave iza sebe - život koji su izgradili, prijatelje koje nikada više neće videti. Još je teže bilo starijim ljudima, poput moje bake, koji su prošli stradanja dva puta u životu, prvo u Drugom svetskom ratu, a zatim i 1995 - rekla je.

Drakulić je istakla koliko je važno govoriti o ovim događajima, ne samo tokom godišnjica već svakodnevno, kako bi se očuvalo sećanje na stradanje i sprečilo ponavljanje istorije.

- Naša dužnost je da pričamo o tome, da generacije koje dolaze znaju šta se desilo. Uvek ostajemo izbeglice, i to je ono što najviše boli - rekla je Drakulić, dodajući da su takvi događaji duboko obeležili živote svih koji su ih proživeli.

Govoreći o proslavljanju "Oluje" u Hrvatskoj, Drakulić je izrazila pesimizam u pogledu mogućnosti pomirenja.

- Nećemo se dogovoriti, očito, niti treba. Mene boli kada vidim slavlje sa šahovnicom. Šta se slavi? Oslobađanje od koga? Od onih čija je to zemlja bila vekovima unazad? - rekla je Drakulić, dodajući da nikada nije odgovarano za zločine počinjene nad srpskim narodom, što dodatno otežava proces pomirenja.

Kada je reč o njenom radu na filmu "Dara iz Jasenovca", Drakulić je otkrila da su njena iskustva tokom "Oluje" bila ključna za stvaranje ovog ostvarenja.

- Oluja mi je dala snagu da se uhvatim u koštac sa tako teškom i bolnom temom. Biti svedok nečega tako strašnog daje vam drugačiju perspektivu - priznala je Drakulić, ističući da je i dalje emotivno vezana za tu temu, te da još nije spremna da je obradi u svom radu.

Potresna ispovest

Nataša Drakulić je jedna od retkih koja je doživela i preživela stravičnu vojnu-policijsku akciju, a mi se prisećamo njene ispovesti za Kurir.

- Sećam se svega. Najpotresnije je bilo vreme pre proboja Koridora kada je deo Republike Srpske i Republike Srpske Krajine bio potpuno odvojen od ostatka sveta. Setite se onog tragičnog slučaja banjalučkih beba. Mislim, da se taj koridor nije desio, nas ne bi bilo, jer nemate elementarnih stvari za život! - započela je i u nastavku nazvala Oluju finalom svega.

foto: Profiemdia

- Nakon tih svih godina granatiranja, stalnih izloženosti vanrednim stanjima, dešava se "Oluja" kao finale svih tih dešavanja. Oluja je za mene bila strašno potresna, zbog strašnih slika koje su mi se desile. Razdvajanja sa roditeljima koji su me poslali da krenem prva sa rođacima. Plašila sam se da više nikad neću videti roditelje - rekla je Drakulić i dodala:

- Moj otac je kasnije umro, mislim da njegov kraj pamtim tada, da je naš rastanak bio upravo tada. Guraju me u kola rođaka, daju mi pare, zlato, a vi nemate vremena ni da se zagrlite, od ljudi koji prolaze, od one mase koja ne zna gde bi na koju stranu. Oni okreću glavu od mene da ne vide kako plačem. Kasnije sam saznala da su dobro.

- U koloni sam bila sa sestrom, bratom stricem i strinom. Sećam se tih noći pomislite da nećete moći da spavate, a zaspite kao klada neka - podsetila se.

- Ta neka panika, taj odlazak u nepoznato - to je taj neki bespomoćni strah. Prve informacije koje su se desile za tu Petrovačku cestu, samo javljaju ko je poginuo! Strašno je to. Mene svakog avgusta vrate sećanja na to. Kada bi mogli da iseku taj mesec iz kalendara. Svaki mesec saznate da je još neko umro, ali na žalost tako je, umiremo, nestajemo - rekla je.