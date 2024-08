SLIKE DECE SA PLAŽE NA DRUŠTVENIM MREŽAMA MOGU IMATI JEZIVE POSLEDICE! Koriste ih za dečju pornografiju, a nekada I ZA OTMICU!

I ovoga leta profili na društvenim mrežama - puni su fotografija dece dok se kupaju ili igraju na plaži. Stručnjaci upozoravaju da fotografije mališana bez odeće, pa čak i u kupaćim kostimima, nikada ne treba objavljivati, jer takav sadržaj može dovesti decu u direktnu opasnost od predatora koji vrebaju na socijalnim platfromama. Više informacija o ovome donosi novinarka Kurira Jasna Glintić.

Sezona je godišnjih odmora, a roditelji imaju potrebu da sa svojim pratiocima na društvenim mrežama podele najlepše trenutke sa plaže. Veliki broj njih nije svestan činjenice da fotografija deteta u kupaćem kostimu može da bude iskorišćena kao materijal za dečiju pornografiju na crnom tržištu. Čak i samo dete - može da postane meta.

- Jako je velika verovatnoća da ta fotografija kada se jednom nađe na internetu jednostavno dospe u pogrešne ruke, jer danas uopšte ne znamo ko nas prati, ko uopšte gleda naš profil, a jako puno predatora svoje žrtve pronalazi na društvenim mrežama, zato što su tamo najprisutniji. Oni tamo mogu da pristupe, a da im niko zapravo ne uđe u trag - kaže Timea Kukla iz centra za nestalu i zlostavljanu decu.

I kao da obnažene slike nisu već dovoljna opasnost, roditelji neretko uz njih objave i lokaciju plaže na kojoj se nalaze.

- Tome se vrlo lako može ući u trag. I kada on pogleda tu plažu i vidi kada je ta fotografija nastala, ako je na primer objavljena pre 2 sata, on računa da se taj roditelj i sutra nalazi na toj plaži. On može da ode na tu plažu i može da to dete pronađe i da ga jednostavno uzme. To se dešava. To se možda ne dešava u našoj zemlji, ali zbog toga je jako važno da u sezoni godišnjih odmora skrenemo pažnju ljudima, jer kada se nalazimo u drugoj državi sve stvari postaju mnogo komplikovanije – kada ne pričamo naš jezik, kada naša policija nije tu mi moramo da se snalazimo - rekla je Kukla.

Slika nagog deteta kupuje se na crnom tržištu za nekoliko centi. Stručnjaci preporučuju da se ne objavljuju čak ni slike male dece kada spavaju, jer ih predatori obrađuju u fotošopu. Takođe, ukoliko neko slika vaše dete na plaži ili bazenu, možete tražiti da te slike budu izbrisane. Važno je znati, jer podizanjem svesti štitimo najmlađe. JG, Kurir TV

