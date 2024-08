PET STVARI KOJE NE TREBA GOVORITI NEKOM KO JE OBOLEO OD RAKA! Devojka koja bije bitku poručila: Nemojte reći da ima slatku glavicu

Čak 42.000 ljudi u Srbiji godišnje oboli od malignih bolesti, a od raka se trenutno leči i jedna devojka iz Srbije koja na društvenim mrežama otvoreno priča šta ova borba sve podrazumeva.

Ona je na Tik Toku, gde ima nalog "Señora_Solano_Por_Favor", ispričala pet stvari koje nikako ne treba govoriti nekome ko ima rak i na taj način, posredno, objasnila sa čime se sve suočavaju ovi pacijenti.

foto: Tik Tok Printscreen, Señora_Solano_Por_Favor

- Za početak, ne šaljite snimke o tome kako je hemioterapija loša, kako je pravljena od bojnih otrova, kao da su ostali lekovi pravljeni od lista nane i žalfije i potpuno su prirodni - započela je ona svoju priču naglašavajući važnost toga da ljude koji imaju rak ne odgovarate od hemioterapije.

- Nije etički! Zapitajte se da li možete da nosite nekoga na duši zato što je odbio hemioterapiju, jer samo jedna osoba je nekad dovoljna u tako kritičnim momentima da se neko predomisli - objašnjavajući da se nagledala svega i svačega.

foto: Shutterstock

Ono što, takođe, ne voli je kad joj kažu da liči na pevačicu Šinejd O`Konor, koja je u nekom trenutku bila ošišana na ćelavo.

- Ne volim kada mi kažu: "Koliko imaš lepu glavicu", jer - ovo nije kul - kaže ona skidajući maramu sa glave i pokazujući na svoju kosu.

foto: Profimedia

- Ovo su neki moji patrljci koji rastu i to nije kul i nije lepo. Podnošljivo je i okej, ali nije kul - navodi ova hrabra mlada žena koja dodaje da ona sa američkom pevačicom, kao i sa holivudskim glumicama koje se šišaju na ćelavo zbog višemilionske uloge, nema ništa zajedničko:

- Nije isto ošišati se za ulogu i biti plaćen 20 miliona za to i šišanje kod nekog ko ne želi da se šiša, već mora, jer mu ostaje pramen u rukama.

Poseban krug pakla je za ljude koji kažu: "Udebljala si se", navodi.

- Mnoge terapije goje. Drugo, ako si često u krevetu - nisi pokretan kao pre. Ne možeš da radiš vežbe kao pre, ne možeš da plivaš, ne možeš na plažu kad si na hemioterapijama... Ja obično smršam leti, a eto, sad sam provela leto bežeći od vrućine i dobila sam barem 2-3 kilograma. Ne krećem se, šta ću?

Mnogi su joj, kažu, savetovali da koristi i alternativnu medicinu. Nagledala se i tu svega i svačega...

foto: Shutterstock

- To su sve dobre namere. Ja i uzimam nešto od alternative što se ne kosi sa hemioterapijom. To su neka prirodna sredstva... Međutim, ljudi mi stalno šalju predloge za nešto. Kad bih sve to uzela, verovatno bih se šlogirala. Tako da ću radije da poslušam doktore. Alternativa - nikog nije izlečila! - objašnjava ona.

Pita se i kako zo da svaki doktor koji prodaje neko alternativno sredstvo ima ženu koja je baš od tog obolela.

- Svakako se treba zdravije hraniti i izbegavati šećer, to svi već znamo. I, da - čula sam za škorpionov otrov. Čula sam za speltu. Pitala sam čak onkologa za speltu. Žena mi je rekla: "Ja to ne bih radila na tvom mestu". Pričala sam i sa ljudima što prodaju tu istu speltu i oni su mi rekli: "Konsultuj se sa onkologom".

Ono što je posebno važno je, kako navodi ova devojka, ne pričati ljudima obolelim od raka da znaju nekog ko je umro od te bolesti.

- Nije kul čuti: "Moja tetka je umrla od toga". To nije kul uopšte. Sama pomisao smrti nije kul. Nije kul ni kad nekome ko je bolestan pominješ večni život zato što koliko god verovali u to - svi volimo ovaj život! I svi bi da budemo tu sa našim bližnjima i da doživimo. Barem ja se jako radujem životu i volim ga. I nedostaje mi i posao. Mnogo toga mi nedostaje. Zaista živim maksimalno koliko mogu u trenutku, koliko mi dozvoljava trenutno stanje... - kaže ona i zaključuje da je jagoda na torti kada joj kažu: "Budi pozitivan, nemoj da se sekiraš".

- Stvarno ne znam šta da kažem na to. Ja sam našla neki svoj modus operandi, kako ću da funkcionišem u celoj situaciji, ali trudim se da budem pozitivna, ali ne znate ljudi zaista kako je - kaže ona i dodaje da ne želi nikoga da kritikuje već želi samo da napomene da su to osetljive stvari.