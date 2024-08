UDARANJE PO UŠIMA: Roditelji će pojedinim privatnim vrtićima plaćati čak 15.000 dinara više od ekonomske cene koju pokriva grad

Pojedini vrtići u prestonici najavili su da će od 1. septembra podići cenu svojih usluga, pa će roditelji plaćati i po 15.000 dinara više od ekonomske cene, odnosno 33.000 koliko Grad Beograd izdvaja za svakog mališana bez obzira da li je u državnom ili privatnom obdaništu.

foto: Opstina Voždovac

- Vrtić je pre nepunih godinu dana već poskupeo, i to sa 36.000 na 42.000 dinara. A onda smo nedavno ponovo dobili obaveštenje o novom poskupljenju, odnosno da ćemo od 1. septembra plaćati 48.000 dinara. Imam dvoje dece, oboje idu u vrtić. Za drugo postoji popust, pa će za njega biti 44.000 dinara. Međutim, popust je bio i do sada te nemam nikakve koristi od toga. Znači, s obzirom na to da su subvencije 33.000 dinara po detetu, mesečno ću plaćati odatnih 26.000 dinara iz svog džepa - 15.000 za jedno dete i 11.000 za drugo dete - ogorčena je Marija N. (ime poznato redakciji) čije dete ide u jedan beogradski vrtić na opštini Novi Beograd:

- Znači, poskupljenje je 12.000 dinara za dete za manje od godinu dana, a koji je razlog za to, nikom nije jasno. Deluje kao i da nema nikakve druge logike osim da im se, eto, može. Svaki put kada se promeni ekonomska cena, posle nekog vremena neki privatni vrtići podignu svoje cene. Ne vidim da se na bilo koji način značajno menja njihov trošak, jer Grad pokriva i tu novu ekonomsku cenu. Mislim da se ovde radi o tome da roditeljima ne dozvoljavaju da im u džepu ostane koji dinar - kaže ova majka.

Ovo nije jedinstveni slučaj. I dva privatna vrtića u Zemunu, koliko jer Kuriru poznato, su najavila poskupljenja.

Dragana Soćanin Da se vode etikom i drže normalnu cenu foto: Media Centar Dragana Soćanin, iz Udruženja "Roditelj", kaže da razume da ni privatnicima nije lako, ali da mora da se sa Gradom postigne neki dogovor koji će biti u interesu svih. - Ovo je slobodno tržište i ne možemo da nateramo nekog da drži ekonomsku cenu. Najpametnije bi bilo da predstavnici privatnih vrtića i grada sednu i nađu neko zajedničko rešenje, gde niko neće ispaštati - kaže ona i dodaje da u svakom slučaju treba apelovati na vrtiće da se vode etikom, odnosno da obezbede najoptimalnije uslove za decu, po normalnoj ceni.

- Vrtić smo plaćali 37.000 dinara mesečno, a najavljeno je da će od 1. septembra biti 43.000 dinara. Pitam se šta se to promenilo, jer neverovatno mi je da su troškovi porasli toliko da moraju da po detetu naplaćuju 6.000 dinara više! - ispričala nam je Dragica M. iz Zemuna.

Ilustracija foto: Shutterstock

Rada Cvetinović, predsednica Udruženja privatnih vrtića kaže za Kurir da vrtići koji su tom udruženju nisu u obavezu da daju bilo kakve informacije o poslovanju, te joj nije poznato da li će i koliko njih podići cenu.

Ona kaže da ne zna na osnovu kojih tačno parametra je Grad Beograd došao do ekonomske cene od 33.000 dinara, ali da nisu sva privatna obdaništa u istoj situaciji.

- To je cena koju je Grad doneo i za roditelje u državnim i za one u privatnim vrtićima. Ne znam da li je svima dovoljno 33.000 dinara da isplate potrošni materijal, hranu, sanitarne preglede, plate vaspitačima, sestrama, tehničkom osoblju i razne druge stvari... U Beogradu ima oko 450-500 vrtića i njihova cena se razlikuje. Kreće se od oko 36.000 dinara, pa do oko 80.000. Cena zavisi od mnogih faktora. Neki iznajmljuju prostor, a cena iznajmljivanja je, naravno, veća što je veći prostor. Različiti privatni vrtići imaju i različite uslove i dodatne programe - kaže sagovornica i dodaje da se zbog svih tih faktora ne može proceniti da li je povećanje cene vrtića opravdano ili ne.

Milica Đurđević Stamenkovski Mora biti jedinstven cenovnik foto: Kurir televizija Ne možemo praviti razliku između dece koje pohađaju privatne i one koji pohađaju državne vrtiće, rekla je za Kurir televiziju Milica Đurđević Stamenkovski, ministarka za brigu o porodici: - Ne možemo praviti razliku naročito što roditelji često ne mogu da upišu decu u državne vrtiće, pa zbog toga traže alternativu. Ta alternativa ne sme biti skuplja, dakle ta alternativa, bez obzira na kvalitet usluga, mora imati jedinstveni cenovnik usluga - rekla je ona i dodala da podržava inicijativu roditelja i da će se njeno ministarstvo truditi da da svoj doprinos da se to pitanje što pre reši.

Inače, Grad Beograd subvencioniše punu ekonomsku cenu za boravak dece u vrtićima, a od 1. decembra prošle godine, ekonomska cena je povećana sa 28.140 dinara na 33.000 dinara. Nažalost, zbog odluke pojedinih privatnih vrtića da ponovo dignu cene, roditelji nisu mogli dugo da uživaju u tome da imaju pokrivene sve troškove.