ZA 2 DANA POČINJE GOSPOJINSKI POST Kratko traje, ali je najstroži: Ova pravila ne smete prekršiti

Pravoslavni vernici 28. avgusta proslavljaju Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Veliku Gospojinu, a za taj praznik vernici se pripremaju postom koji se naziva Gospojinski i počinje 14. avgusta, na praznik Svetih mučenika Makaveja.

Ovaj post traje 15 dana, od 14. avgusta do 28, ali je stroži od božićnog i apostolskog. Sve vreme se posti na vodi, osim nedeljom kada su dozvoljeni ulje i vino. Takođe, za vreme ovog posta se obeležava i praznik Preobraženje Gospodnje 19. avgusta, kada sme da se jede i riba.

Kada pričamo o postu, najčešće govorimo o hrani, ali post u hrišćanstvu ne znači samo odricanje od mrsne hrane i pića, već prvenstveno ima duhovnu dimenziju i ogleda se u uzdržavanju od rđavih misli, reči i dela, te pojačavanju molitava i činjenju dobrih dela.

Sveti Jovan Zlatousti piše: „Kažeš da postiš. Uveri me to u svojim delima. A koja su to dela? Ako vidiš siromaha, udeli mu milostinju. Ako se nađeš s neprijateljima svojim, izmiri se sa njima. Ruke neka poste uzdržavajući se od svake gramzivosti i krađe. Kakva nam je korist ako ne jedemo meso i ribu, a ujedamo i proždiremo svoje bližnje.“

