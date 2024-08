ALEKSANDAR SE KUPAO U MRTVOM MORU: Morate biti pažljivi, a evo i zbog čega je obavezno tuširanje nakon brčkanja! (VIDEO)

Plivanje u Mrtvom moru, odnosno najslanijem jezeru na svetu, je jedinstveni doživljaj, a Aleksandar iz Srbije se u njemu nedavno i okupao.

On je inače neplivač, tako da kupanje u ovom jezeru za njega nije bio problem ovog puta,

- Posetio sam more u kom ne može da se pliva, niti da se potone. Poslednji dan je bio rezervisan za Mrtvo more i izabrali smo divlju plažu umesto rizorta jer su one jedine na kojima se mogu videti ovakve formacije soli - ispričao je on u svom video-snimku.

Naglasio je da je najgore što može da se desi da voda upadne u oči.

- Najgore što može da se desi je da vam voda uđe u oči ili usta ili dotakne lice jer je ovo jezero čak 10 puta slanije od okeana i uz sve to je so veoma oštra tako da stvarno treba biti pažljiv. Inače ne znam da plivam tako da sam po prvi put i to doživeo - rekao je Aleksandar.

Pokušao je i da pliva na stomaku, ali ga je voda odmah izvrnula na leđa.

- Pored toga što je voda preslana, ona je i dosta masna, bukvalno kao ulje tako da je obavezno tuširanje posle i ne preporučuje se ostajanje u vodi duže od 15 minuta. Mrtvo more polako nestaje tako da ako imate u planu, požurite pre nego što se to desi - zaključio je ovaj momak.

