SMEŠTAJ 7 DANA U OVOM MESTU U KOMŠILUKU KOŠTA OD 200€ Iće i piće za četvoro je jeftino, a Srbi sve više letuju tamo

Sedmodnevno letovanje u Albaniji u septembru košta već od 200 evra po osobi.

Naime, ova destinacija postala je popularna među našim turistima od perioda korone, podaci pokazuju da naši građani iz sezone u sezonu sve više posećuju albansko primorje. Prednost letovanja u ovoj zemlji je što se može ići autobusom ili sopstvenim prevozom. Naravno, postoji i mogućnost putovanja avionom.

Vožnja do Albanije traje oko sedam sati, međutim do južnog dela do Sarande i Ksamila je potrebno do 11 sati puta. Putarina kroz Albaniju iznosi pet evra za vozače, dok turisti koji žele da putuju autobusom povratnu kartu iz Beograda do Drača će platiti 60 evra, a do Ksamila 20 evra više.

Kako se navodi na sajtu Albanija.rs cene smeštaja u Albaniji su od 20 do 40 odsto niže u odnosu na omiljenu destinaciju Grčku, Crnu Goru ili Hrvatsku.

Apartman u Draču može da se iznajmi od 40 do 60 evra po noći, dok noćenje sa doručkom košta do 70 evra. Ukoliko letujete preko agencije možete naći aranžman sa smeštajem u hotelu sa tri zvezdice u Draču gde sedam noći košta 385 evra standardna soba. Cene aranžmana za avgust se u suštini kreću od 293 do 526 evra po osobi, dok je letovanje u septembru znatno jeftinije i aranžman se može naći već od 196 evra po osobi.

Cene u restoranima špagete 10 evra

salata 400 leka

burger 700

gazirani sok 150 leka * jedan lek je jedan evro Turista iz Srbije koji je nedavno posetio Skadar platio je u jednom restoranu ručak za četvoro 41 evro. - Hrana je izuzetno kvalitetna i ukusna. Obroci su obilni. Sa osobljem možete da kominicirate na albanskom, engleskom, nemačkom, ali i na čistom srpskom jeziku, jer jedan od vlasnika je završio fakultet u Beogradu - kaže turista.

Što se tiče cena u marketima kako prenosi Albanija.rs iznosi su manje-više slični kao kod nas. Hleb košta oko 0,8 evra, litar mleka evro i 40 centi, pakovanje jaja od 10 komada oko 190 dinara.

