NOVI TREND ZALUDEO SRPSKU OMLADINU: Devojčice se krvnički pesniče i šamaraju zbog lajkova dok druga deca navijaju i snimaju!

Pojedina deca spremna su da čine mnoge gadosti i ludosti zarad lajkova na društvenim mrežama. Srpske tinejdžerke zaludeo je novi šokantni izazov - devojčice uzrasta od 14, 15 i 16 godina okupljaju se u parkićima u periodu između 20 i 21 sat i šaketaju se žestoko!

- Dve devojčice se u rundama najstrašnije pesniče i šamaraju, a ostali iz grupe što dečaka, što devojčica snimaju i navijaju. Sve to dok u parkiću ima male dece s roditeljima. Na nas ne reaguju, možda njihovi roditelji da probaju da razgovaraju s njima - upozorio je na društvenim mrežama jedan stanovnik beogradske opštine Voždovac.

Međutim, pojedinci su i njega odmah osudili u komentarima jer nije reagovao i zvao policiju.

Sociolog Bojan Panaotović ističe da bi roditelji, razredne starešine i ostali nadležni trebalo da svoje telefone ostave po strani i da se pozabave decom, jer sve dok neko ne napuni 18 godina, za njega odgovara roditelj.

- To znači da ne može da se tuče u parku a da roditelj nema u to uvid, kontrolu i da ne interveniše. Oni koji prolaze i gledaju te stvari ne treba da snimaju, već da odmah zovu policiju, koja će da takve skupove neutrališe. Deci poručujem da makar sada, kada je prilika, otvore oči i pogledaju kako je Aleksandra Perišić, koja je samo pet-šest godina starija od njih, osvojila srebrnu medalju na Olimpijskim igrama - naglasio je Panaotović i dodao:

- Osvojila je i naklonost čitave nacije. Radom i normalnošću može se postići neuporedivo više nego tako što ćete biti budala, neakademski rečeno. Otvorite oči, uši, pogledajte šta se sad dešava oko nas, ceo svet priča o Jokiću i Đokoviću, a oni su počeli da treniraju kad su bili mnogo mlađi nego ovi što se sad mlataraju u parku!

Bez saosećanja

Nema želje da se pomogne, već se samo upali kamera

Psihoterapeut Jelena Manojlović kaže i da to što mnogi okreću glavu govori o tome da smo postali apatični:

- Nemo posmatramo, nema saosećanja niti želje da se drugima pomogne, samo da se uključe kamere i da se snimi, postavlja na mreže... Nedavno je urađen jedan ogled, navodno je muškarac na ulici tukao ženu, svega 12 odsto prolaznika je pomoglo, ostali su slikali, snimali i okretali glavu. Upravo to "ne tiče me se" dovodi do toga da budemo otuđeni, nesrećni i nezadovoljni.