MLADI PRAVNICI RADIJE BIRAJU ADVOKATURU: Za deset godina nećemo imati sudije u Srbiji, sad već nedostaje 500!

U Srbiji trenutno nedostaje 500 sudija, a stižu upozorenja da ćemo za pet do deset godina imati kolaps u sudskoj vlasti jer nećemo imati ko da sudi zato što mladi pravnici neće u pravosuđe i radije biraju advokaturu, uglavnom zbog veće zarade, ali i dugog postupka do sticanja zvanja sudije.

Ministarstvo pravde će početkom septembra raspisati konkurs za sudijske i tužilačke pripravnike, odnosno za prijem 130 pripravnika za sudove (opšte i posebne nadležnosti) i 76 za javna tužilaštva (osnovna i viša javna tužilaštva), nakon što je Vladina komisija na njihov predlog dala odobrenje.

Pravnici upozoravaju da trenutno imamo samo 2.600 sudija, a da nam je potrebno 3.100, te da su posledice manjka osoblja u ovoj profesiji ozbiljne, kao i da će uskoro porasti deficit sudija ako se ništa ne uradi n tom polju. Procenjuje se da će u narednih pet godina između 600 i 700 njih otići u penziju, odnosno za deset čak 1.200 sudija!

Konkurs za prijem pripravnika, prema mišljenju Gorana Petronijevića, advokata, inače bivšeg sudije, nikad nije ni trebalo da bude ukinut.

- Već za pet godina nas očekuje kolaps sudske vlasti. Doći će do toga jer će veliki broj sudija otići u penziju, otići iz pravosuđa zbog lošijeg materijalnog položaja ili loših uslova rada, odnosno nedostatka tehničkih uslova. Da bi sudija mogao da da svoj pun efekat, mora da ima zapisničarku, saradnika koji će raditi na pripremi i pomoći. Sudije su preopterećene tim tehničkim delom posla jer te dece nema da to rade, pošto je bio ukinut prijem pripravnika i ostao je status volontera, gde su deca dolazila da rade dve godine bez dinara, što je demotivisalo generacije - ističe Petronijević i naglašava da je posao sudije zanatski i da su pored završenog fakulteta potrebne i godine rada u sudskom sistemu.

Kao jedan od razloga zbog čega mladi žele da budu advokati, a ne sudije, pominje se i bolja zarada. Predsednik Upravnog odbora Foruma sudija Srbije Nebojša Đuričić rekao je nedavno za Betu da sudije prekršajnih sudova u Srbiji zarađuju oko 120.000 dinara mesečno, sudije osnovnih sudova oko 160.000, dok su plate u višim sudova oko 200.000, a u Vrhovnom sudu 230.000 dinara. Prema njegovim rečima, ovi iznosi su skromni s obzirom na napor i vreme koje neko treba da uloži da bi stekao uslove da se bavi sudijskim poslom.

- Da bi neko bio sudija, mora da završi Pravni fakultet, zatim slede dve godine pripravničkog staža, a pripravnici u sudovima volontiraju. Nakon toga je potrebno položiti pravosudni ispit, a onda neko vreme radite kao saradnik u sudu. To zahteva da taj neko bude veliki entuzijasta, pošto proces traje skoro 10 godina - kazao je Đuričić i ocenio da je na sudijama "veliki teret donošenja odluka" i da je važno da budu motivisani, dobro obučeni, stručni i posvećeni stalnom usavršavanju, a da je za to dobra zarada jedan od preduslova.

Momčilo Bulatović

Zbog manjka sudija nagomilaće se predmeti

Predsednik Advokatske komore Beograd Momčilo Bulatović kaže da će manjak sudija sigurno dovesti do toga da pravosuđe bude neefikasno i da se broj predmeta poveća.

Momčilo Bulatović foto: Kurir televizija

- Tačno je da imamo veliki priliv mladih advokata, ali jedan od razloga za to je što se lakše ulazi u advokaturu nego u sud. Završe državni fakultet, polože pravosudni i advokatski ispit, a put do sudije je dosta teži i verovatno se zbog toga stvara otpor prema tome. Lakše se dolazi na mesto advokata nego na mesto sudije. Međutim, svi pominju zarade advokata, a niko ne pominje troškove od zakupa kancelarije pa do ostalih troškova. Mladi očigledno nemaju ta saznanja.