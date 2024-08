SIN MI JE LEŽAO NA BETONU U LOKVI KRVI I BEZ SVESTI! Ispovest majke dečaka kome je drug umotao glavu u foliju: Nije znao ko sam

Zbog različitih onlajn izazova mnoga deca se teško povredjuju ili tragično stradaju. Zarad lajkova u virtuelnom, rizikuje se život u stvarnom svetu. Istrčavanje ispred kamiona na autoputu, gušenje dok se ne padne u nesvest, stavljanje omče oko vrata, samo su neki od takvih Tiktok izazova.

Poslednji, koji je uznemirio javnost je slučaj trinaestogodišnjeg dečaka iz Pančeva koji je povređen pošto ga je drug umotao u streč foliju. On je u u jednom momentu izgubio svest i prestao da diše, a imao je i potres mozga.

10:41 LEŽAO JE NA BETONU U LOKVI KRVI I BEZ SVESTI! Potresna ispovest majke dečaka kome je drug umotao glavu u foliju: NIJE ZNAO KO SAM

Tamara Kuzmanović, majka trinaestogodišnjeg dečaka iz Pančeva koji je teško povređen u opasnom TikTok izazovu, emotivno je podelila svoju priču u emisiji Puls Srbije.

Tamara Kuzmanović ispričala je kako je saznala za nesreću koja je zadesila njenog sina.

- Bila sam na poslu kada me je oko 10 sati uveče pozvala nepoznata žena. Rekla mi je da je moj sin pao u Narodnoj bašti, da ne diše i da je bez svesti. U tom trenutku sam izletela s posla i otrčala do mesta gde se to desilo - ispričala je Tamara i potom dodala:

- Kada sam stigla, sin je ležao na betonu, bez svesti, u lokvi krvi. Žena koja me je pozvala pokušavala je da mu skine streč foliju kojom je bio čvrsto umotan. Rekla je da je bio toliko umotan da je jedva uspela da je pokida, koristila je i hemijsku i makaze. Hitna pomoć je brzo stigla, osvestili su ga, ali on je samo tražio da se vrati na krevet. Odveli su ga u bolnicu, ali on nije znao gde se nalazi, nije prepoznao ni mene - dodala je.

Tamara je detaljno opisala trenutke u bolnici.

- Doktor ga je pregledao, ušio ranu i stalno razgovarao sa njim da vidi da li je svestan. Pitao ga je da li zna gde se nalazi, a moj sin nije znao. U jednom trenutku me je mazio po ruci i molio me da uzmem telefon i pozovem njegovu mamu, nije ni znao da sam to ja. Tada sam počela da plačem i pitala sam doktora da li je to normalno ponašanje, a on je rekao da je to možda zbog potresa mozga - priseća se majka.

- Ostavili su ga u bolnici da ga prate, a ja sam sve vreme bila uz njega. Moj drugi sin, njegov brat blizanac, takođe je bio veoma potresen. Kad je došao da ga poseti, moj povređeni sin nije prepoznao ni njega, pitao ga je "ko si ti". Brat je tada počeo da plače. Policija je ubrzo došla, međutim sin nije znao šta se desilo, pa je njegov brat blizanac dao izjavu - kaže Tamara.

- Brat blizanac je bio tu kada su oni taj izazov započeli. Govorio im je da ne rade to, ali oni su radili. Samo su zglobove vezali i ta "igra" je trebalo da bude takva da oni skakuću i kada god bi pali zadržali bi se na rukama. Međutim, taj dečko ga je potom potpuno obmotao u streč foliju, moj sinovi su vikali da ne radi to. Dečak ih nije poslušao, jako je stegao i potpuno ga je obmotao nakon čega je moj sin izgubio vazduh, pao u nesvest. Kako je pao u nesvest, tako je udario jako glavom u beton.

Tamara Kuzmanović ističe da sa svojim sinovima ima otvoren i prijateljski odnos.

- Pričamo o svemu, oni mi uvek kažu šta rade. Njihove telefone redovno proveravam, ali ovo nisam mogla da predvidim - kaže Tamara.

- Znala sam tog dečaka koji je mog sina umotao u streč foliju. Često su se igrali ispred stana, uvek sam znala gde su. Ali te večeri, nažalost, nisam bila tu da sprečim ono što se dogodilo - zaključuje Kuzmanović.

Dečji psiholog o opasnosti TikTok izazova Snežana Anđelić, dečji psiholog, istakla je koliko su ovakvi TikTok izazovi opasni. - Deca se sve više povlače u virtuelni svet, gde nemaju nikakav osećaj granica. Spremni su da rizikuju sve, pa i živote, ne bi li dobili lajkove i priznanje od svojih vršnjaka - upozorava Anđelić i dodaje: - Ovo je uzrast kada deca žele da se dokažu, da pripadaju grupi. Želja za prihvatanjem postaje sve okrutnija i zahtevi koje društvo postavlja su sve teži. Škole, roditelji, celo društvo moraju da preuzmu odgovornost i reaguju na vreme, jer deca ne prepoznaju granice.

