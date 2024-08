Enisa pozvala majku: "Rodila sam ćerkicu!" A onda joj je odjednom pozlilo, lekari 9 puta pokušali da je ožive!

Ćerka me je pozvala da mi javi da se porodila: "Rodila sam curicu!" Posle pola sata pozvao me je doktor i rekao da je Enisi loše i da dođem do bolnice. Bila sam sama, pala sam u hodniku, ali pridigla sam se i požurila u bolnicu... A tamo - šok! Utrčala sam u hodnik, smirivalo me je osoblje, ponavljala sam: "Je l' mi živa Enisa?" Rekli su da je preminula, a nisu mi dali ni da je vidim!

Ovo nam je kroz suze rekla Bahrija Čičić, majka Enise Čičić (41), porodilje koja je preminula 20. avgusta u porodilištu Opšte bolnice Prijepolje. Porodica kaže da je trudnoća bila uredna, termin je bio između 15. avgusta i 3. septembra. Enisa je dobila jake bolove 19. avgusta, ali...

- Doktorka kod koje je vodila trudnoću nije bila tu, primio ju je drugi lekar, pregledao je uveče i vratio kući, rekao joj da dođe ujutru. Enisa je imala jake bolove, ja znam, rađala sam tri puta, osećala sam da se porađa. Ne znam zašto je nisu poslali za Užice ili Beograd, ipak je imala 41 godinu! Došle smo kući, bolovi su bili jaki. Ujutro oko 5.30 došle smo ponovo u bolnicu - priseća se majka Bahrija.

Isti doktor je bio tamo, pregledao je Enisu i poslao je na odeljenje, a Bahriju su vratili kući.

- Otišla sam da joj skuvam supu da joj odnesem, kad zvoni mi telefon, zove me Enisa i radosno kaže da se porodila, da je rodila curicu i da je pored nje i babica. Posle pola sata sa meni nepoznatog broja javlja mi se doktor...

Ministarstvo zdravlja Poslali smo inspekciju Ministarstvo zdravlja, u skladu sa svojim nadležnostima, u OB Prijepolje poslalo je zdravstvenu inspekciju, koja je naložila sprovođenje spoljašnjeg stručnog nadzora i sagledavanja svih okolnosti koje su dovele do neželjenog događaja. Takođe, uprava OB Prijepolje sprovodi unutrašnji stručni nadzor. Po okončanju navedenih postupaka, o svim utvrđenim činjenicama javnost će biti blagovremeno obaveštena, u skladu sa zakonskim odredbama - saopšteno je Kuriru.

Merisa Čičić, sestra preminule Enise, kaže za Kurir da im je rečeno da je porođaj obavljen prirodnim putem i da je protekao normalno:

- Jedna doktorka koja je bila u prostoriji je primetila da joj Enisa ne odgovara na pitanja, okrenula se i videla da su joj oči i vilica ukočeni. Pokušali su devet puta da je ožive, ali nije davala nijedan znak života. Tako su nam rekli u bolnici. Doktor koji ju je porađao rekao mi je da su je odjednom izgubili. Trebalo je da je pošalju negde, to je rizično u 41. godini, nije nam jasno ni zašto su dozvolili da se prirodno porađa. Ništa više ne možemo da kažemo dok ne stigne nalaz sa obdukcije.

Porodica je išla i u policiju, a buni ih, kažu, i to što je doktor koji je porađao Enisu rekao da ju je video prvi put na porođaju, a on ju je prethodne noći vratio kući.

Odgovor iz ZC Užice Direktor Opšte bolnice u Prijepolju dr Branko Gojaković rekao je za Kurir da ne može da daje izjave i uputio nas na Zdravstveni centar Užice, odakle smo dobili odgovor da je pokrenuta unutrašnja kontrola i stručni nadzor, kao i da je izvršen inspekcijski nadzor Ministarstva zdravlja Republike Srbije, i da će biti pokrenuta spoljašnja kontrola.

Inače, ovo je Enisi bila prva trudnoća, a bebica je dobro, dobila je ime Ena, po želji Enise i njenog nevenčanog supruga Armina Bećirovića.

- Cela trudnoća je bila uredna, išla je redovno na kontrole, svakog utorka je imala pregled, čak smo išli i privatno. Ona je sumnjala na trombofiliju, ali rekli su joj da je sve u redu i da ne brine i dobila je najblažu terapiju. Govorila je da se plaši da će je ispustiti doktori u Prijepolju. Uvek sam joj davao podršku i tešio je. Otišla je 20. avgusta u bolnicu i više nije izašla... - rekao je slomljen od bola Armin, dodajući:

- Porodila se u 11.48, a smrt je nastupila u 12.20. Pokušavali su da je ožive. U šoku smo svi. Radovali smo se detetu i da majka bude uz dete, ali nažalost... Valjda ćemo imati snage da prebrodimo ovo. Moramo zbog deteta. Bebu viđam svaki dan, još je u bolnici, jer moraju da prođu 72 sata da bi se izvadili neki rezultati i da bi se proverilo da li je beba spremna za otpust.

