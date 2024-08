Da li nam preti svetska epidemija? Stručnjaci tvrde da je izazivaju životinje, a 2 razloga su ključna: Nemojte to dozvoljavati psu

Zoonoze su zarazne bolesti uzrokovane bakterijama, virusima, gljivicama i parazitima, koje se prenose sa životinja na ljude. One se mogu preneti direktnim fizičkim kontaktom, putem vazduha, vode ili preko posrednika kao što je insekt. Određene bolesti koje se prenose sa životinja na ljude mogle bi da ubiju 12 puta više ljudi 2050. godine nego 2020. godine, smatraju naučnici.

- Trenutno u svetu, prema SZO, 16% smrtnih slučajeva u celom svetu je uzrokovano zoonozama. Vrlo će da bude istinito to predviđanje da će se to sve više i više povećavati - rekao je ranije veterinar Srećko Radojičić.

Epidemije zoonozama će postati učestalije

Epidemije izazvane zoonozama mogle bi u budućnosti postati sve češće zbog klimatskih promena, zbog krčenja šuma i tako dalje, upozorili su oni.

- Zadnjih godina i decenija dolazi do proboja barijere vrste. Neke bolesti koje su bile isključivo vezane za jednu vrstu, u ovom slučaju životinja, mutacijama, negativnim dejstvom klime i svim ostalim šumama, promenom ambijenta i tako dalje, su počele da prenose i na ljude - kaže Radojičić.

Postoje, naravno, različite životinje koje prenose različite bolesti na ljude, da tako pojednostavimo.

- Prema SZO, postoje 300 bolesti koje spadaju u zoonoze. To znači da se sa životinje prenose na čoveka. I u nekim slučajevima i obrnuto, sa čoveka na životinje. Bolesti su najčešće virusne, bakterijske, gljivične, parazitske. Što se tiče virusnih bolesti, postoje preventiva, znači vakcina. Za neke bolesti ne postoji vakcina. Za virus ebole na primer ne postoji vakcina. Korona je, očigledno, vrlo brzo se prošlo, ušlo u genom tog virusa - rekao je Radojičić.

- Kao veterinar bih klasifikovao to na bolesti virusnog porekla. Kad se pomisli pas i virus, što je zoonoza, prva asocijacija je besnilo. Onda postoje parazitske bolesti na koje mi veterinari često ukazujemo. Toksokaroza, onda je ehinokokus granulozus. Pa, što se tiče pasa, mogu da budu inficirani i to sve može da se uslovno prenese na ljude. Svaki čovek koji želi da ima svog kućnog ljubimca, on mora da se dobro informiše. Treba biti oprezan u svakom slučaju. Tako, svaku promenu koju primetite na svom ljubimcu, treba se obratiti veterinaru. - rekao je veterinar Srećko i dodao da svaki vlasnik psa treba svog ljubimca redovno da vodi na kontrole kod veterinara.

Naglašava da nikako ne trebamo dozvoljavati psu da nas liže po licu.

- Lizanjem pas može da prenese neke parazitske bolesti. I u tome je preventiva najvažnija u smislu dehelmintizacije životinje. Znači očišćenje od parazita i tako dalje - rekao je.

Mačke mogu biti jako opasne za trudnice

Priča da su mačke opasne za trudnice je tačna, kaže veterinar.

- Opasne su zbog toksoplazmoze. Opasne su i one, isto kao i psi, zbog gljivičnih bolesti. Onda postoji ta bolest i je možda pre 50. godina uvežena, bolest mačijih usta. To su mnogo jake bakterije koje su pogubne za naš organizam, mogu ujedom mačke da se prenesu. Velike nekrotične promene nastaju na mestu ujeda, otekline... Tu čovek mora odmah da potraži pomoć lekara - rekao je veterinar Srećko.

Oprez sa svinjskim mesom!

Veterinar Srećko kaže da nedovoljno termički obrađeno svinjsko meso može biti pogubno po zdravlje čoveka.

- Trihineloza je neizlečiva bolest, parazitska bolest, koja, ako zahvati srčani mišić, kasnijim uznapredovanjem može da dovede i do otkazivanja srca i smrti - rekao je Radojičić.

Kurir.rs/Blic