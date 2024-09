Beograđanka uporedila ol inkluziv u Grčkoj i Turskoj: U hotelu 3 obroka i užine, piće na plaži luksuz, ali garderoba bagatela FOTO

Beograđani letovanje sedam dana "ol inkluziv" u hotelu sa četiri zvezdice u Turskoj platili skoro 1.500 evra za dvoje. Za Kurir kažu da turisti koji ne planiraju izlaske van hotela i kupovinu garderobe nije potrebno ni dinara više preko toga.

- Aranžman smo uplatili početkom juna preko jedne beogradske agencije. Po osobi je bezmalo izašlo 700 evra što na prvi pogled jeste mnogo. Međutim, kada se sve sabere i oduzme na kraju vredi za sve pare. S druge strane, isto toliko smo trošili ranijih godina kada smo letovali u Crnoj Gori ili Grčkoj... U cenu su uključene dve avionske karte do Antalije, transfer autobusom do hotela u Alanji, "ultra ol inkluziv" u hotelu. Imali smo doručak, ručak i večeru i između toga čak tri užine. Stalno se nešto jede. Bar je otvoren od 10 do 23 sata i tu možete da poručite bilo šta u neograničenim količinama. Hotel ima tri bazena, akva-park i veliku baštu i sve je bilo prepuno! Sve cigarete u hotelu su koštale 3 evra. Koliko sam primetila ovde uglavnom letuju porodice sa decom, sa bebama, ali i mladi parovi. Bilo je i dosta Rusa, ali i Srba na plaži, a Turci kažu da je Alanja sve popularnija destinacija za uživanje - kaže nam Beograđanka A. Đ. i dodaje:

- Ono što je mnogim posetiocima najvažnija stavka je more koje je čisto. Plaže su peskovite, samo što u jednom delu na ulasku u vodu ima velikih stena pa to kupačima smeta, ali nakon par dana svi se naviknu.

Prema njenim rečima, komplet ležaljki na plaži košta od sedam do 10 evra.

- Mnogi žele i da spuste cenu. Krajem avgusta nije bilo gužve tako da u koje god doba da dođete možete da nađete slobodan komplet. Toliko su ljubazni da daju čak dva stočića ako tražite, a hoće da stave i dva suncobrana. Jedino što je skupo je piće na plaži. Pivo je koštalo od šest do sedam evra, dok je kafa od pet do šest evra. U Grčkoj je recimo jeftinije, ali ol inkluziv u Grčkoj i u Turskoj ne može da se poredi. Nemojte da se lažemo! U suštini piće na plaži vam je samo dodatni luksuz jer sve to imate u hotelu koji se obično nalazi na 50 metara od plaže.

Cene na plaži Gazirani sok 110 tl

Mineralna voda 50 tl

Voda 0,5 50 tl

Milkšejk 250 tl

Hladna kafa 280 tl

Kapućino 145 tl

Espreso 125 tl

Pivo 200 tl

Kokteli 390 tl *Iznosi su u turskim lirama, a 36 lira je jedan evro

Beograđanka naglašava i da su cene u Alanji dosta niže nego u Beogradu.

- Sve je jeftinije od hrane do kozmetike. Ono što je najbolja stvar na letovanju u Alanji je kupovina garderobe koja je skoro pa džabe kod nekih prodavaca. Šetajući od hotela do centra nailazila sam na radnje u kojima je na primer 25 pari čarapa koštalo 20 evra, 13 pari muških bokserica 10 evra. Bio je ogroman izbor muških majica sa kratkim rukavom od pet evra, dukseva od 10 pa naviše. Dečja garderoba je takođe jeftina. Ukoliko želite veće veličine cena je onda malo viša, to važi za obuću i garderobu kod nekih prodavaca. I najbitnija stvar je cenkati se!

- U početku mi je bilo neprijatno, a onda sam videla da neki prodavci prvo kažu da kupac odredi cenu pa će se pogoditi. Moj utisak je da svi žele da spuste, bar za evro dva. Oni jednostavno tako rade, jedina mana nekima od njih je što umeju da budu uporni te da kupca koji samo prolazi ulicom i razgleda bukvalno uvuku u radnju i nude mu i ono što mu ne treba i što mu treba. Sve u svemu ljubazni su, stalno nasmejani, a prozbore i po koju na srpskom ili vas ponude prelepim hladim turskim čajem da se osvežite dok šetate po toplim večerima.

