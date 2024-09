"Mama, jesmo li mi siromašni, reci mi?" Reči ove devojčice rasplakale Srbiju: Potresena došla iz škole jer je čula grozne reči

Kaze danas klinka (10) kad se vratila iz skole "Opet su me ogovarale one zle devojcice " Pitam da li je čula da o njoj pricaju ili samo sumnja u to.. "To je sigurno zato što sam uvek u istim stvarima za skolu one su sve fensi, a ja.. Jesmo li mi siromasni reci mi iskreno? #tuga