(FOTO) Snažna olujna masa paralisaće Srbiju iz sata u sat: Grmljavinski ciklon iz regiona tutnji ka nama, evo gde će prvo udariti

Sve više jača uticaj ciklona na Srbiju, a njegov centar preko Panonske nizije stići će i do severozapada Srbije. Vreme u Srbiji pravo je jesenje.

Trenutne temperature kreću se od 11°C na severu do 17 stepeni na jugu Srbije, u Beogradu je 13°C. Kopaonik meri samo 5 stepeni.

foto: Meteociel

Pre samo 10 dana temperatue su bile do 38 stepeni, a do pre dva dana 30. Dakle, usledio je pad za 20 stepeni i to usled prodora polarnog vazduha.

Nakon što je dugo Srbija bila među najtoplijim, danas je među najhladnijim predelima Evrope.

Do kraja dana kiša i pljuskovi očekuju se na severozapadu Srbije. Ovaj kišni sistem premeštaće se u severozapadnoj i zapadnoj visinskoj struji i zahvatiće i Beograd. Kiša će do kraja dana biti najizraženija u Sremu, Bačkoj, Podrinju, Mačvi i u Kolubarskom okrugu.

Kiša će padati i na jugozapadu Srbije, a na širem području Kopaonika očekuju se i pljuskovi sa grmljavinom.

Ovaj sistem premeštaće se u jugozapadnoj i zapadnoj struji.

S obzirom na to da je cirkulacija nad Srbijom ciklonska, strujanja nad Srbijom su u suprotnom smeru kazaljke na satu i tako oblačni i padavinski sistemi kruže nad našim područjem.

foto: zoomEarth

U toku večeri i sutrašnjeg dana iz oblasti Panonske nizije ciklon će svojim centrom ući preko severozapadnih predela Srbije i doneti intenziviranje padavina i pojačanje vetra, saopštio je meteorolog amater Đorđe Đurić.

Dakle, širom Srbije biće vetrovito, a olujni udari vetra očekuju se u Vojvodini i na istoku Srbije.

U toku večeri, u noći ka nedelji i tokom nedelje u Srbiji se očekuju obilne padavina.

Kiša će biti praćena obilnim pljuskovima.

Najobilnijih padavina prvo će biti na severozapadu Srbije, pre svega u Bačkoj i u Sremu, a potom i u Beogradu, u Šumadiji, Pomoravlju, Podunavlju i u Braničevskom okrugu.

U ovim predelima očekuje se da padne 20 do 40 litara kiše po kvadratnom metru, u Vojvodini i više od 50 litara, lokalno i više.

foto: Meteociel

Obilnije padavine pobolšaće sitaciju na rekma, jer se očekuje porast nakon skoro presušenih tokova. Očekuje se i nagli rast Dunava, pre svefa zbog ekstremno obilnih padavina u centralnoj Evropi i u njegovom slivu, gse se očekuje i do 400 litara. Dunav će i te kako pretiti poplavama kroz tok do Austrije, a kada je reč o Srbiji Dunav trenutno ima nizak vodostaj i u narednim danima biće spreman da prihvati ogromne količine vode iz centralne Evrope. Najveći porast Dunava u Srbiji očekuje se u gprnjem toku kroz Vojvodinu, gde će Dunav narednih dana imati porast za čak 4 metara.

S obzirom na to da će vremenske prilike tokom vikenda biti vrlo nepovoljno i potencijalno opasne po materijalno dobro i ljude, potrebno je redovno pratiti državne i nadležne institucije i njihova upozorenja. Nema mesta panici i potrebno je ponašati se u skladu sa vremenom i upozorenjima nadležnih i državnih institucija.

Još hladnije biće u nedelju. Maksimalna temperatura biće od 10 do 15 stepeni, u Beogradu do 11°C, što su temperature i za 10 do 15 stepeni niže od proseka za ovo doba godine.

Na višim planinama očekuju se susnežica i sneg, a snežna granica mogla bi se spustiti i na 1500 metara nadmorske visine.

Stabilizacija vremena i porast temperatura očekuje se od sredine sledeće sedmice.

Kurir.rs/Telegraf