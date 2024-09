Doktor Aleksandar slučajno sreo Nikolu Rokvića na hodočašću i usledila je ova neverovatna priča: "Pozvao me na veliki praznik..."

Za mališane, prvenstveno one obolele od malignih bolesti, ali i sve koji se leče u Klinici za pedijatriju UKC Niš, od sutra će na raspolaganju biti i jedan od najboljih ultrazvučnih aparata, koji će lekarima pomoći u dijagnostici, a sve zahvaljujući podvigu pevača Nikole Rokvića, koji ga i donira. Ali i jednom slučajnom susretu, koji akteri ove priče nikako tako ne bi nazvali, već - Božjom voljom.

Rokvić je na svom putu podvižništva do manastira Svetog Nektarija Eginskog, dugom 1.150 km, koji je prevalio peške, sreo i anesteziologa asist. dr Aleksandra Nikolića. Nekoliko reči na drumu u okolini Niša donele su premijum aparat vredan 10.560.000 dinara u klinički centar ovog grada.

Susret Nikole Rokvića i Aleksandra Nikolića foto: Instagram

Osim neplaniranog susreta, njih dvojicu vezuje i još jedna važna stvar u ovoj priči - vera u Boga. Nikolić veruje da su znanje, stručnost i ljudskost neophodni u medicini, ali i da ljudima treba vere i nade. I zato na Klinici za anesteziju, reanimatologiju i intenzivnu terapiju UKC Niš, po blagoslovu mitropolita niškog Arsenija, stoji i molitvenik, gde skupljaju i priloge.

- Nikolu nisam poznavao sve do tog 30. aprila, kad sam ga ugledao da prolazi kroz Niš i prišao mu. Popričali smo malo, on je nastavio dalje, a mi smo, po blagoslovu visokopreosvećenog mitropolita niškog gospodina Arsenija, prilog koji se dobrotvorno sakuplja u molitveniku Klinike za anesteziju namenili kao skromnu podršku Rokvićevoj humanitarnoj akciji - kaže za Kurir dr Nikolić.

Prof. dr Jelena Vojinović foto: Printscreen/RTS Prof. dr Jelena Vojinović Premijum aparat za kliniku koja obavi 35.000 pregleda Prof. dr Jelena Vojinović, rukovodilac Klinike za pedijatriju UKC Niš, ističe da će ova klinika dobiti od fondacije Porodica premijum aparat. - Dobijamo ultrazvuk firme "Dženeral elektrik", to je premijum aparat vrednosti 10 miliona dinara. Namenjem je unapređenju dijagnostike hematoonkoloških, ali i svih ostalih pedijatrijskih pacijenata - navodi za Kurir prof. Vojinović i dodaje da ova klinika obavi više od 35.000 ambulantnih pregleda godišnje, a hospitalizuje između 5.000 i 6.000 pacijenata na svim odeljenjima, uključujući dve intenzivne nege (neonatalnu i pedijatrijsku).

Bilo je to 30. aprila. A 12 dana kasnije Rokvić se javio doktoru. A 12. maja je veliki praznik - Sveti Vasilije Ostroški. Pa vi recite da je slučajnost - reći će naši sagovornici.

- Doktora Aleksandra slučajno sam sreo pored Niša, razmenili smo kontakte i tokom mog daljeg puta pročitao sam koliko humanih stvari radi, i on i cela klinika. Oduševili su me. Pošto su i sami prikupljeni novac uplatili našoj fondaciji Porodica za beogradsku dečju onkologiju, a kako smo prikupili dovoljno sredstava za Beograd, rešio sam da donacija ide i u Niš. Uz Božju pomoć za 31 dan mog puta prikupljeno je ukupno 43 miliona dinara i u utorak ćemo predati ultrazvučni aparat klinici u Nišu - kaže za Kurir Rokvić i dodaje da donaciju treba da predaju i u Beogradu, kao i da je ostalo još novca, te da će tek odlučiti kome tačno će i šta donirati, a biće to za decu svakako.

Nikola Rokvić sa porodicom na Egini nakon poduhvata foto: Printscreen Instagram

Susret, naglašava dr Nikolić, koji bi mnogi opisali kao slučajan, zapravo je bio mnogo više od toga.

- Ponosan sam i zahvalan što sam imao priliku da upoznam čoveka koji nas je podsetio na prave vrednosti - solidarnost, humanost i nesebično davanje. Tog dana, u kratkom razgovoru, dok smo išli, razmenili smo misli. Bio sam inspirisan, čitavog dana sam razmišljao kako čovek koji ima sve u životu može toliko fizički, emotivno i psihički da se izloži kako bi ostvario cilj do kojeg nimalo lako nije bilo doći - seća se dr Nikolić.

Važno Zajedništvo Zahvaljujući podršci države Srbije i Ministarstva zdravlja, navodi dr Nikolić, UKC Niš funkcioniše u modernim uslovima, sa opremom koja je od ključnog značaja za pružanje najbolje moguće nege: - Međutim, kako se moderna medicina svakodnevno razvija, donacije ovog tipa izuzetno su važne. Ova ne samo da unapređuje rad na Klinici za pedijatriju već i predstavlja primer kako individualna inicijativa može značajno doprineti zajednici i pomoći najmlađima kojima je podrška najpotrebnija.

Iako prvobitno nije planirao da sakuplja novac za UKC Niš, dodaje dr Nikolić, Rokvić je, nakon što je ostvario svoj primarni cilj, odlučio da dodatno pomogne donacijom Klinici za pedijatriju u Nišu.

- Tako je naš, naizgled slučajni, susret rezultirao donacijom savremenog ultrazvučnog aparata koji će značajno poboljšati uslove rada i podržati zdravstveni sistem, posebno na Odeljenju onkologije i hematologije, gde se leči veliki broj dece obolele od malignih bolesti - kaže anesteziolog i ističe:

Dr Aleksandar Nikolić foto: Privatna Arhiva

- Fondacija Porodica ne samo da je pokazala humanost prema deci koja će se lečiti u UKC Niš već je istakla primer na koji bi se trebalo ugledati, posebno u društvu gde su mladi često suočeni sa izazovima tokom odrastanja i formiranja svojih vrednosti. Nikola Rokvić svojim postupkom vraća veru u ljude i pokazuje kako slediti prave životne vrednosti - one koje se temelje na ljubavi, saosećanju i nesebičnoj pomoći.

