- Vrlo je teško bilo kada smo saznali činjenicu da nam je dete ubijeno, sledeća grozna stvar jeste bila kada smo videli da je to klasifikovano kao obično ubistvo, a ne teško. Samim tim, maksimalna kazna je bila 15 godina. Sve je to bilo strašno, bili smo u šoku, u jendoj agoniji koja traje i danas, ali smo se borili, išli smo, pisali žalbe, tužbe, sve ono što smo mogli. Pisali smo peticiju, tražili smo da se delo okvalifikuje kao teško ubistvo. Postojala je mogućnost da kazna bude do 40 godina, a 3.300 ljudi je potpisalo peticiju i oni su tražili da se to prekvalifikuje. Gospođa tužilac nije htela da odustane od svoje kvalifikacije, posle smo čak tražili i njeno izuzeće, ali ni to nije uspelo, pa je on osuđen na 15 godina. Mi smo se svuda žalili, ali sve to nije bilo uspešno. Sada, nakon 11 i po godina agonije, tuge, košmara u kojem živimo, saznali smo da postoji mogućnost da on izađe na slobodu, da živi normalno, radi, osnuje porodicu... Da diše, a moje dete ne može da diše, ne može da nastavi život, a bila je u punom zamahu, za tri dana bi joj bio rođendan, ali na žalost je svemu tome on stao na put. Pošto postoji mogučnost da se prati tok predmeta, tako se to zove na portalu sudova, tamo gledam da li je podneo zahtev da izađe ranije, vidim da je angažovao nove advokate, tražio je putne isprave, što znači da on planira da otputuje i da negde živi normalan život, a uništio je njen, ali i mnoge pored njenog, a možda će uništiti još neki.

- Sama činjenica da je tako nešto uradio govori dosta, on je nekoliko nedelja pre toga isekao njenu jaknu, a da ona to ne zna, pričao je drugovima kako će ubiti nju i sebe, to sve ukazuje na to da on nije psihički zdrav. On je monstrum, ne mogu ga drugačije nazvati. Bilo je strašno to što sud ne može da promeni tu kategorizaciju dela, dakle on nije mogao da ga osudi na 40 godina, jer je to ipak teško ubistvo, takav je zakon. Čak je i sudija rekao da bi to osudio na više, ali da nije mogao. To je isto jedan od poraza, zašto sud ne može to da promeni kada dođe do novih saznanja. Mnogo je bilo propusta u svemu tome po našem mišljenju. Nadam se da će neće desiti još jedan propust, a to je da ga puste ranije od tih 15 godina. Ispostavilo se da je on jako dobar manipulator, pretvara se tako kako se pretvara, a ako ga puste ranije, to bi bilo strašno.