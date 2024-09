Snažan ciklon iz centralne Evrope, koji je prethodnih dana doneo katastrofalne poplave od Austrije i Češke preko Poljske i Slovačke do Rumunije, sada se nalazi nad centralnim delom Mediterana. On je do ovog područja stigao veoma neobičnom putanjom, odnosno preko Panonske nizije do Karpata, a potom retrogradno je krenuo na zapad i dospeo u Đenovski zaliv. On će narednih dana ponovo delovati na vreme u Srbiji.