Od kajmaka do urnebesa, preko kulena i suvog vrata koje služe kao predjelo možete se najesti od količine, samo pazite da vam ne presedne od cene. Za predjelo morate izdvojiti 500 dinara, za one što vole na kašiku moraće za svadbarski kupus i pasulj da ostave i crvenu (hiljadarku). A uz sve to ako volite i lebac računajte na dodatnih 150 dinara za parče hleba.