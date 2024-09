- Prvo smo iz svog džepa morali da damo novac za prevoz do Beograda. Snalazili smo se kako smo znali i umeli. Oni koji nisu mogli kolima išli su autobusom, pa posle veselja jurili na stanicu da sačekaju poslednji. Ma, haos! Bunili smo se jer su trebali da organizuju prevoz kad već toliko rodbine i komšija zovu. Sećam se prošle godine kada sam zimi dolazio na svadbu u Rakovici domaćin je iznajmio autobus za goste jer je nas pedesetak zvao i platio i to je bilo super. Išli smo da uživamo i imali mini-ekskurziju. Ovo ne znaš gde udaraš, a moraš da ispoštuješ. Došli smo nekako do restorana onako gladni s puta kad ono nema hrane. Gde god da sam bio na veselju predjelo je postavljeno svakome u tanjir ili stoji na stolu. Ovde je bio švedski sto. Ne znam da li je ta varijanta jeftinija, ali sam video da ljudima nije svejedno i da ih je sramota da ustaju da uzimaju hranu i nose na tanjiru do mesta - žalio se komšija, pa nastavio: