Direktorka "Infrastruktura železnica Srbije" Jelena Tanasković rekla je za RTS da je u ponedeljak počeo testiranje brze pruge Novi Sad - Subotica , a u utorak je krenula prva vožnja - brzinom od 50 kilometara na čas. Testiranje će trajati do 10. oktobra. Nadamo se da ćemo do kraja novembra, odnosno krajem godine, otvoriti ovu deonoicu za saobraćaj, rekla je Tanaskovićeva.

Kompanija "Dojče ban" će biti u Srbiji do 4. oktobra. "Nakon toga mi nastavljamo sa testiranjem do 10. oktobra i nadamo se konačnom izveštaju 8. novembra ", dodaje ona.

"Od Beograda do Novog Sada potrebno je 36 minuta, a od Novog Sada do Subotice vožnja treba da bude u trajanju od 41 minuta. Znači, do granice sa Mađarskom ćemo dolaziti za 76 minuta, kako danas pokazuju sva merenja. Inače, mi smo do sada putovali do Subotice iz Beograda za 4 sata i 37 minuta“, uporedila je Tanaskovićeva.