- Nama kao roditeljima ni u jednom trenutku škola nije ponudila saradnju, već imaju kategorički stav da su sve uradili kako treba i to je kraj. Verujemo da je ključ za ovu situaciju zapravo kompromis i zajednička saradnja jer nam je interes isti - deca. Roditelji zapravo imaju najviše informacija koje bi bile dragocene pri raspodeli novih odeljenja, kako se ne bi desile greške koje su napravljene, a to je da se spoje deca koja nikako nisu smela i da bez podrške ostanu oni kojima je najpotrebnija.

- Škola je dobila i saglasnost Ministarstva prosvete i nadležne školske uprave za jednu takvu aktivnost kao što je rasformiranje pet postojećih odeljenja koji su imali po 32 učenika. Zbog neodrživosti u postojećim pet odlejenjima morali smo da ih rasformiramo i formiramo šest odeljenja koja imaju od 25 do 27 učenika. To je u opštem interesu učenika i u cilju kvaitetnije nastave. Imali smo i pretpostavku da bi u narednom periodu moglo da dođe do još većih problema. Nova odeljenja smo napravili u skladu sa pedagoško-psihološkim normama. Sve učenike smo izmešali jer ne bismo mogli da formiramo odeljenje tako da se nekoliko učenika prijavi za to šesto. Problematične učenike smo odvojili. Uradili smo nešto što će svima ići u korist - kazao je direktor i dodao da su roditelji imali saznanja o tome jer imaju predstvnike u Savetu roditelja i tri predstavnika u školskom odboru: