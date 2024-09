- Vrlo je važno ne preskakati doručak. Svojim klijentima koji nemaju naviku da jedu doručak uvek kažem da pojedu bilo šta, a on se može spremiti i dan ranije. Možemo jesti bilo šta, čak i neku zdraviju vrstu suhomesnatih proizvoda sve dok smo umereni.

Što se tiče disbalansa hormona kod žena, kao i porasta u neplodnosti, Švraka Milutinović je rekla da su slučajevi sve češći, ali i zašto je to tako.

- Slučajevi su sve češći i to je posledica sadašnjeg stila života. Pre je bilo normalno da ujutru porodično doručkujemo, imamo ručak oko 3 sata i večeru oko 7 sati. Sada su obroci neredovni. Velike pauze između obroka dovode do problema sa insulinskom rezistencijom ali i sa štitnom žlezdom, pa dolazi i do problema sa reproduktivnim zdravljem - rekla je, i dodala: