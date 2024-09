Podsetimo, slučaj braće Rajić podigao je veliku prašinu u javnosti, a njihove pretnje novinarki Jeleni S. Spasić i redakciji Kurira zbog informacija do kojih je naša koleginica došla razotkrivajući njihove sumnjive poslove, koje kriju pod plaštom pomoći deci oboleloj od dijabetesa, dovele su do toga da bezbednost autorke bude ugrožena. Izdavač Kurira je dopunio krivičnu prijavu u Višem javnom tužilaštvu, koju je već podneo zbog ugrožavanja sigurnosti i progona Jelene S. Spasić. Kurir ističe da nas pretnje i progon braće Rajić neće zaustaviti da radimo svoj posao u javnom interesu i do kraja raskrinkamo njihovo delovanje, uključujući finansijske malverzaciji ali potencijalno ugrožavanje zdravlja i života ljudi koje su manipulacijama zaveli!