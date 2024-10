Zbog oblačnosti jutro će biti relativno toplo. Jutarnja temperatura u petak biće od 12 do 18 stepeni, u Beogardu do 17°C, a maksimalna dnevna od 16°C u Bačkoj do čak 28 stepeni na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 21°C, uz kišovito vreme, povremeno sa pljuskovima.