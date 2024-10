"Rekao je 20.000 dinara, ako mi nije mnogo. Pogledao sam ga i upitao da li je to cena iz njihovog zvaničnog cenovnika ili me pita proizvoljno da li mogu toliko da dam. Kazao je da je to cena krštenja u njihovoj crkvi. Bio sam preneražen. To je zaista puno. Šta rade oni ljudi koji imaju više dece, pa ih, recimo, krštavaju u isto vreme. Treba 500 evra da ostave za taj čin? To nije u redu", priča Drago.