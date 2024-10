- Naše kuće građene su po novom zakonu, sigurnije su. Pre dve godine u oktobru naša kuća se pokazala otpornom, ali to se nikad ne zna. Tada nas je uragan samo okrznuo. Prema poslednjim informacijama uragan se ubrzao, ali se jačina smanjila. To znači da će brzo proleteti i ostaviće manju štetu, ali opasno je kad prođe nalet, isisa vodu iz zaliva i kad vrati vodu što može biti i posle 24h može doći do velikih poplava. Spavati nećemo.