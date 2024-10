"Na poslovnoj večeri, pred 50 kolega i koleginica, šefova žena me je pred svima ponizila naglasivši kako nemam muža ni decu i kako ću najverovatnije ostariti sama jer sam u kasnim tridesetim. Učinila je to ničim izazvana. Nije shvatila da od lude ima luđa", tako svoju ispovest započinje mlada žena koja je na poznatoj internet čet grupi ostavila svoje utiske o nečemu što joj se dogodilo i očigledno je izuzetno povredilo.

"I da, od tog dana mladoj kolegici s posla pomažem da razvede njenog muža, prvu fakultetsku ljubav, oca njihovo troje dece, bogataša i do tog trenutka vernog muža. Kolegici je kupio automobil, stan, nakit a ta ista kolegica je meni sredila unapređenje, poklanja mi nakit, izvodi me na večere, plaća moje račune u znak zahvalnosti, čak me je spojila i s njenim bratom... Draga, uskoro bivša šefova ženo, izgleda da ćeš ti biti jedina koja će ostariti sama", napisala je zgrozivši mnoge koji su to pročitali.