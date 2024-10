Nomadski beduini su bili nepismeni i nisu vodili evidenciju o rođenju. Zbog toga, Gadafijev datum rođenja nije poznat sa sigurnošću, a izvori datum postavljaju između 1942. i proleća 1943. godine, iako njegovi biografi Dejvid Blandi i Endru Lajset navode da bi to moglo biti i pre 1940. godine. On je jedini preživeli sin, a imao je i tri starije sestre. Gadafijev odgoj u beduinskoj kulturi uticao je na njegov lični ukus do kraja života; preferirao je pustinju nad gradom i povlačio se tamo da meditira.