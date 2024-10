- Problem je što su izgleda uveli čitanku za 1. i 2. razred osnovne škole. Kako deca od 7 godina čitaju čitanku, plašim se da ne prođe kao dva predmeta koja se nisu proslavila. Jedan smo mi učili, to je marksizam, a drugi je veronauka. To je bila plemenita ideja da se neka ideologija usadi u mlade glave. Marksizam je imao ozbiljne udžbenike, veronauka ih nema, kao ni program, a čitanka ima udžbenik, ali nema predmet ni program. Ima ovaj predmet Svet oko nas u kome bi se predavala. Ja pitam da li je rano da se uvodi takav udžbenik za decu koja još ne znaju da vežu pertle. To najviše liči na veronauku i najviše zavisi od profesora. Ako je dobar, deca zavole veru. Oni mogu da nauču mehnički i napamet čitanku, ali da li će ih to učiniti ponosnim što pripadaju ovoj zemlji - upitao se Marković.