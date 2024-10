Prema propisima, u vreme kućnog reda mora vladati apsolutni mir, ne može se praviti bilo kakva buka, ne mogu se izvoditi bilo kakvi radovi, ne mogu se koristiti čak ni mašine za održavanje zelenila oko zgrade.

"Ranije je bilo malo duže, bilo je od 12 do 18 časova, sada je to skraćeno, pa je od 16 do 18 časova radnim danima i od 22 uveče do 7 ujutru narednog dana, s tim što je vikendom produženo, pa je od 14 do 18 u danima vikenda u toku dana, uveče je od 22 do 8, odnosno od 22 do 10 nedeljom", navodi načelnik Komunalne milicije.