- Vodim vas u isposnici prepodobnog Prohora Pčinjskog koja se nalazi na planini Kozjak 3 km od manastira Svetog Prohora. Sveti Prohor je bio u Nagoričanskoj pustinji 32 godine i za to vreme nije video nijedno ljudsko lice, družio se sa divljim životinjama, jeo bilje i trave i to jednom u tri dana. U to vreme je Diogen otišao tamo u lov i ugledao srnu koja je počela da beži ka pećini Svetog Prohora jer ju je često hranio - ispričala je Andrea.