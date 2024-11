Kada je reč o svadbama, poziv za kumstvo danas ne predstavlja samo čast, već i značajnu finansijsku odgovornost, jer se, čini se, od kumova očekuje da preuzmu značajan deo troškova.

Da li će ovaj trend koji polako ali sigurno ulazi kroz mala vrata postati svakodnevnica raspravljalo se unutar Redita kada su Srbi otkrili kako su kao kumovi završili sa velikim minusom u banci.

"Koliko dati u kovertu? Znam da je univerzalni odgovor 'koliko možeš', ali želim da čujem koliko ste vi stavili u kovertu kao kum/kuma na svadbi i ujedno koliko biste dali u ovom slučaju?

Da ne dužim i ulazim u detalje, u pitanju je osoba s kojom se ne družim previše i čujem retko. Usled lokalnih običaja, u druge dve koverte ide po 100 evra, burma je već plaćena 250, ne znam hoću li plaćati crkveno venčanje, za opštinsko je već data koverta sa 100 evra, pa me zanima koliko biste stavili u 'glavnu' kovertu?", napisao je jedan muškarac.

"Ljudi, saberite se i prekinite ovakav trend"

Najpre je veliki broj korisnika bio šokiran ovakvom praksom, objašnjavajući da nije na kumovima da plaćaju bilo šta u okviru svadbe i da bi takav trend trebalo saseći u korenu.

"Moj kum ništa nije plaćao i dobio jedan manji poklon. Kakav je to priglupi običaj da zovem svog kuma da iskešira novac da bi on meni bio kum?!", "Ljudi, saberite se i prekinite ovakav trend, obiće nam se o glavu", "Pogubih se u ovim kovertama čoveče. Ne znam, prvi put čujem da je kum finansijer svega živog, još bizarnije ako se slabo druži sa mladencima", "Bila bih kuma samo osobi kojoj je bitno da dođem, pa makar i samo sa čestitkom u koverti. Svakoga ko bi me uslovljavao da finansiram deo troškova svadbe (ili devojačko veče bih iskulirala", pisali su oni.

"Pristao sam na kumstvo i pojeo takvo go*no"

Ipak, bilo je i onih koji su hteli-ne hteli pristali na kumstvo i finansiranje ogromnog dela svadbe, nakon čega su bili u minusu više od 2.000 evra i to pre nekoliko godina!

"Mene je tadašnji najbolji prijatelj zvao za kuma i pristao sam i pojeo takvo go*no na kraju. Stalno mi je nešto uterivano iznenada od njegove alave žene. Čini mi se da je bila 2017. eto koliko mi je to nebitno jer ni na kafu ne idemo, eventualno slava i to jedva, jer se roditelji druže pa mi je glupo zbog njih.

Ni u jednom momentu me nisu pitali ili rekli da ne treba ništa ili da ćemo podeliti troškove.

Dao 4 pune plate

Ovo su stavke:

* Burme 600 evra, samo sam pozvan jedan dan i poneo pare... Aj OK kao običaj je, nisam se tu toliko iznervirao. Nije mi ni sugerisano da dam toliko mogu i sl. podrazumevalo se.

* Kićenje auta 150 evra, jer smo išli mojim. OK, platim i to

* Moj autfit 300 evra

* Cura tadašnja na faksu, njen autfit, frizura i šminka isto 300 evra

* Kupovina mlade, najgluplji mogući običaj 500. To su mi rekli da će mi dati posle svadbe koliko mi ode jer nemaju trenutno. Kao biće 100-200 evra, aha, baš.

* Opština 150 evra

* Ostala s*anja ono tipa čašćenje muzike itd par stotina evra isto.

"Izvadio sam 500 i stavio 50 evra u kovertu"

Sve u svemu oko 2.500 evra ukupno (hajde 2.000 da kažem ako ne računam curino i moje spremanje), što su mi bile 4 pune plate u tom periodu. Niti jednom nisu pitali ništa, a i ja sam vala čekao da što pre prođe.

Inicijalno sam stavio 500 evra u kovertu, ali kako sam video da đavo nosi šalu, stavio sam laganih 50. Sve u svemu, verovatno ne bih više to ni prihvatio. A kasnije kako sam i pričao sa dosta ljudi, mnogi su se opekli na kumstvu. Sve je to izgubilo smisao, samo se pare gledaju", napisao je on.