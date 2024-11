Dane je provodila u čekaonicama, slušajući netačne dijagnoze koje su vodile samo dublje u agoniju. Sedam dugih meseci patnje, izneverenih nada i frustracija doveli su je do ortopedije "Banjica". Tada je pomislila da će konačno doći kraj mukama, ali prava borba, o kojoj je pričala za "Blic", tek je počinjala!

- Posećivala sam razne doktore kako bih otkrila uzrok bola, ali susretala sam se sa netačnim dijagnozama koje su samo produžavale agoniju. To je trajalo sedam meseci, ali subjektivni osećaj kaže mnogo više. Kada sam nakon perioda nagađanja dijagnoza, pogrešnog lečenja, iscrpljenosti i čak i stanja nepokretnosti, došla na ortopediju “Banjica”, pomislila sam da konačno sve prestaje, a u stvari tada je tek borba počinjala - počela je svoju priču Ivana.

Nakon, kako kaže, brojnih u beđivanja da joj nije ništa, da izmišlja bol, da je sve to u njenoj glavi ili da je to samo još jedan izgovor kako bi izostala iz škole, osetila je olakšanje kada je rendgen pokazao zadebljanje desne butne kosti.

Nakon što je dobila rezultate biopsije, crne slutnje su se obistinile, a sada je konačno saznala sa čime se to bori. Njen "neprijatelj" bio je zloćudni tumor, Ewing sarcoma.

Kako navodi, u to vreme je već bila na onkologiji i upoznala je njena pravila - ili si pukovnik ili si pokojnik.

- Naučili su me mnogo stvari, napravili su od mene boljeg čoveka, ukazali mi na neki bolji, pravilniji put. Nikada se nisam pitala zašto, a dobila sam mnogo odgovora zbog kojih ne bi ni menjala tok mog života - navodi ona.

- Prošle godine sam se susrela i sa benignim tumorom na jajniku, ali i to se prevazišlo uz pomoć ogromne podrške koju imam iza sebe godinama unazad. Moja porodica i ja nikada nismo bili sami jer onakvo “guranje” kroz borbu želim svakom čoveku. Bogati smo prijateljima koji su bili i pre borbe, za vreme iste i nakon nje, koje smatram kao delom porodice - ističe sagovornica.

- Pred kraj sam studija koje pohađam, izabrala sam defektološki fakultet u čijoj struci se pronalazim, koji me ispunjava. Zahvalna sam na dobrim profesorima i asistentima na njemu, zahvalna sam na poslu u školi koji trenutno radim, deca me ispunjavaju, imam odličan kontakt sa njima koji me ne umara - priča ona.