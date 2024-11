Najnoviji podaci Instituta za javno zdravlje "Dr Milan Jovanović Batut" da je od početka 2024. godine, zaključno sa 31.oktobrom u Srbiji registrovano 536 slučajeva morbila, a samo tokom oktobra 102 slučaja morbila, i to:

U Srbiji su i dalje na snazi pooštrene mere epidemiološkog nadzora, koje traju od 7. februara, a tako će biti sve do isteka perioda dvostruke inkubacije nakon poslednjeg registrovanog slučaja malih boginja.

Inkubacija, period od momenta ulaska virusa u organizam do pojave tegoba kod malih boginja traje 7 do 18 dana.

Posle inkubacije (period od momenta ulaska virusa malih boginja u organizam do manifestacije oboljenja, odnosno pojave tegoba) od 7 do 18 dana, dolazi do sledećih simptoma: