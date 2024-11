Na samom početku Milka Zorić ispričala je kako je došlo do porođaja, kao i ono najvažnije, kako se sve odigralo nakon njega:

- Nosila sam jednojajčane blizance. Radila sam i morala sam da idem na bolovanje. Porodila sam se u Banja Luci. Bebe su po porodu dobile ocenu, bile su okupane i izmerene. Obe bebe su bile velike, dobile su osmicu i sedmicu kao ocenu . Do ponoći su me držali na kolicima. Sestre su se zapitale kako će šta zapisati. Ja sam slušala svoje dete kako plače gladno. Sestre su mi zabranile da ih nahranim. U toj bolnici na trećem spratu budu majke, a na četvrtom bebe - započela je svoju ispovest i nastavila:

Drugo dete je ostalo u bolnici pod kontrolom lekara još skoro mesec dana. Doktor je odbijao da odgovori na pitanje od čega je beba umrla, opredelio se da se drži podalje od toga. Pozvao se na lekarsku zakletvu i istakao kako on tajne ne odaje. Jedino što je pristao da navede kao razlog jeste da je beba ispala babici pri odlasku na dojenje.

Milka i njena porodica kasnije su se pomirili sa činjenicom da je beba mrtva, sve do momenta kada njen brat koji je prisustvovao bebinoj sahrani Milki nije otrkio šokantne detalje dok je bio na samrti. Saopštio joj je da ni on, ni Milkin muž nisu videli bebino telo. To je probudilo novi tračak sumnje, ali se još uvek nisu odlučili da urade nešto povodom toga.