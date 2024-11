Dužina očekivanog trajanja života u Srbiji se u periodu 2002–2023. godine prosečno godišnje povećavala za oko 0,2 godine za muškarce, odnosno 0,1 godinu za žene, kako kažu iz Republičkog zavoda za statistiku. U Beogradu je za oko 2 godine duži životni vek nego u Vojvodini. Prema Eurostatu, najviši životni vek žena zabeležen je u delovima Španije, i to vrhunac u glavnoj regiji Madrid, zatim delovima Italije, Francuske, Portugalije, ali i Skandinavije. Kao i kod žena, najviši nivo očekivanog životnog veka za muškarce zabeležen je u španskoj glavnoj regiji Madrid sa 82,4 godine.

- Ono što je vrlo važno je to šta utiče na životni vek. Prvo, to je fizička aktivnost, zatim zdrava ishrana, manje obroka, mediteranska hrana i na kraju socijalna uključenost. Vrlo je važno da ljudi budu socijalno uključeni jer se smanjuje rizik od depresije. Depresija je nešto što može da utiče na vaš životni vek i da utiče i na to koliko dugo živite. Ono što je takođe vrlo važno je zdravo starenje. Zdravo staranje počinje u vrtiću sa zdravim navikama. Ukoliko ih imamo, onda će i naša nacija duže da živi.