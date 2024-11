- Savez udruženja boraca nastao je na osnovu ideje da se napravi jedna temeljna organizacija najozbiljnijih boračkih udruženja u Srbiji. Moram da vas podsetim, verovatno to javnost i malo zna, da u trenutku kad smo se osnovali, bilo je preko 900 boračkih i prosto je bilo nemoguće da država funkcioniše na način da se svima kontaktira. Cilj je bio da se od četiri najelitnije srpske jedinice - to je 63. padobranska brigada, 72. specijalna brigada Pančevo i dve policijske jedinice - Žandarmerija, odnosno PJP, koji je pretočen u Žandarmeriju i Jedinice za specijalne operacije naprave jedan temeljan savez koji će da privuče veliki broj drugih, ali isključivo ozbiljnih boračkih udruženja. Danas je pet godina od osnivanja našeg saveza. Trenutno ima 20 udruženja sa negde blizu 50.000 članova i najveći smo savez u Srbiji kad je u pitanju borački sektor. Isključivo se radi o borcima iz ratova '90-ih godina - rekao je za Kurir Aco Drača, zamenik predsednika upravnog odbora SUBOS-a.

On je dalje istakao ciljeve saveza.

- Naši osnovni ciljevi, uz humanitarni rad, jesu pomoć svim socijalno ugroženim pojedincima i borba za status i položaj boraca u Republici Srbiji. Borački problemi su bili jako zapušteni u prošlosti. Recimo, ranije nije postojao zakon o borcima. Iz 11 različitih zakona su uzimani razni članovi koji se odnosili na borce i mi smo 2021. godine u januaru prvi put dobili Zakon o pravima boraca. Mi se sad borimo da se stekne navika primene tog zakona u Srbiji, jer i tu imamo dosta problema, s obzirom na raniju zapuštenost, ali uspevamo u tome. Možda najvažnije što smo uspeli je to da je na našu inicijativu prošle godine Vlada Srbije usvojila zakon da svi borci sa boračkom legitimacijom imaju pravo na zdravstvenu zaštitu. Sa tim smo već postigli ogroman uspeh jer veliki broj boraca nije imao zrastvenu zaštitu - ističe Drača, te dodaje:

- Imamo veliku pomoć države, imamo jak vetar u leđa oda strane državnih organa, koji, moram i to da naglasim, nikad nisu tražili od nas da budemo politički aktivni, ali je zaista realnost da je ovo jedina vlast koja je nama dala vetar u leđa. Kad kažem nama, mislim na boračku populaciju kompletno u Republici Srbiji - zaključio je zamenik predsednika upravnog odbora SUBOS-a.

- Savez je za pet godina izrastao u jednu ozbiljnu veteransku organizaciju koja i dalje prati ostvarivanje ciljeva osnivačkih udruženja. Danas sa radošću možemo da kažemo da smo uspeli da izgradimo savez koji danas ima preko 20 uduženja. Prisutni smo na celoj teritoriji Republike Srbije u preko 100 opština. Kada kažete preko 20 uduženja, to je onda stvarno veliki broj ljudi. To su uduženja ratnih veterana, uduženja ratnih vojnih invalida, porodica poginulih... Mi smo otvoreni za saradnju i za sve one koji dele naše ciljeve i ne žurimo.