- Mi smo danas kao ljudi, kažu, opterećeni dnevno sa sto hiljada informacija. Dobiti sto hiljada informacija, ili bar upola od toga, jeste ono što je najvažnije za samog čoveka, a to je šta vam je prioritet. Postoji ta svesna i ta nesvesna komunikacija, i sve to dovodi do toga da mi kada se krećemo kroz život, a to je taj naš lični GPS u percepciji našeg uma, jeste ono pravilo: šta jesmo, kuda idemo, zašto idemo tamo kuda idemo, sa kim idemo. Eto, možda i sa kojim prevozom - navodi Mirjana Prljević, savetnica za strateško pozicioniranje.