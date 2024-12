- Svaki sto je samo sto dok se na njega ne stave hleb, voda i so, a kada se na sto stave hleb, voda i so, svaki sto postaje presto.

- Svinjokolj je opstao i on će da opstane. ali ne radi se u obimu kao što je nekada bilo. Smanjen je broj stanovnika, otišli su stari, ali se zadržalo. Ja sam jedan od tradicionalista koji to rade svake godine.

- Ne vredi plakati, kada si nasmejan, sve je to nekako drugačije. Relativno mlad sam ostao bez oca i dede, rano sam počeo da radim poljoprivredne poslove. Država tada nije mislila na seljake, morao sam da idem u nadnicu. onda sam video da nadnica donosi malo para. Onda sam polako stasavao i rastao, počeo sam da se bavim mesarskim poslom. Kasnije me interesovalo i potkivanje. Sve je to doprinosilo da ja ulažem i opstajem. Sve je bilo dobro dok je imalo više ljudi koji nisu morali mukom da ostave roditelje kod kuće da gledaju stoku, a oni da idu na posao u firmu. Došli smo na ideju, majka, baka, sestra i ja da to smanjimo i probamo sa manje rada da lepše živimo, a to znači da moraš da imaš gotov proizvod.