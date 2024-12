- Konkurencija je bila izuzetno jaka , s mnoštvom briljantnih istraživača i revolucionarnih ideja. Ova nagrada za mene je ostvarenje sna, a zahvalna sam do suza što je malezijska zajednica prepoznala moj trud i viziju - izjavila je Aja za Kurir, a nagradu je primila obučena u srpsku narodnu nošnju!

Aja se može pohvaliti izuzetnim obrazovanjem, magistrirala je menadžment u turizmu u Njujorku, poseduje diplomu Tehnološkog koledža u Njujorku (New York City College of Technology) i diplomu njujorškog koledža Lagvardija (LaGuardia Community College), a u maju 2025. postaće doktor nauka u Ajovi.

Pošto je u tekstu pomenut pojam teroar (terroir), pokušaćemo da vam damo i njegovo objašnjenje, koje se svodi na to da se smatra neprevodivim francuskim izrazom koji se koristi u vinarstvu i predstavlja sintezu klime, geologije, topografije, tradicije, znanja i iskustva kada su uzgajanje vinove loze i proizvodnja vinau pitanju. To je verovatno najčešće pominjana reč kada treba objasniti specifičnost određenog vinskog podneblja, same vinarije, proizvođača ili vina. Uprošteno rečeno, teroar označava detaljnu ličnu kartu prema kojoj se tačno može odrediti poreklo vina.